Michelle Trachtenbergs Tod im weit zu jungen Alter von 39 Jahren folgt einer bemerkenswert robusten Karriere, da die Schauspielerin im Alter von drei Jahren begann und im Laufe ihrer Karriere in einer bemerkenswerten Rollen auftrat. Sie wurde ein herausragender Kinderstar und ein herausragender Kinderstar und einen Nickelodeon-Stamm.

Viele ihrer bemerkenswertesten Auftritte waren im Fernsehen verwurzelt, darunter zwei Favoriten der Teenie -Drama. Einige kleinere Auftritte waren das Spielen einer Krankenschwester im NBC-Drama mit einer Saison Barmherzigkeit und Abigail Adams auf Fox ‚übernatürliches Drama spielen Schläfrige Mulde. Sie machte auch mehrere Sprachausschüsse bei Erwachsenen Swims Roboterhuhnund ihr endgültiger Bildschirmguthaben kam aus der Rückkehr in eine ihrer bemerkenswertesten Rollen, bei der maximalen Wiederbelebung von Klatschmädchen. Im Folgenden betrachten wir sechs bedeutende Momente aus ihrer Karriere und wie sie sicherstellen, dass sie nicht vergessen wird.

– Liz Shannon Miller

Senior Entertainment Editor

Die Abenteuer von Pete und Pete (1991-1996)

https://www.youtube.com/watch?v=pgbc1gsngt0

Trachtenberg war einer von mehreren bemerkenswerten Kinderstars, die in diesem Nickelodeon -Favoriten zu sehen waren, einer sanften und surrealen Kindheit, die die Freude des Seins selbst betonte, besonders wenn Sie selbst ein Verrückter sind. Die beste Freundin des jüngeren Petes, Nona F. Mecklenberg, war für die Besetzung auf ihrem Arm und ihre bemerkenswerten Mengen an Kaugummi am meisten. Obwohl sie schon in jungen Jahren Schauspieler war, schaffte sie es immer, sich in ihrer Leistung sehr natürlich zu fühlen. – LS Miller

Harriet der Spion (1996)

https://www.youtube.com/watch?v=O_49_KBX9YA

Die Adaption dieses klassischen Kinderromans von 1996 brauchte eine mehr als möglichst du mit jungen Schauspielerin, um ihn zu führen, und im Alter von neun Trachenberg war das richtige Kind für den Job. Während die Adaption nicht das gleiche Stufe von Pathos wie das Buch hat, war das, was Trachtenberg in die Rolle von Harriet brachte, das richtige Grad an Nuancen: Harriet ist ein junges Mädchen, dessen Liebe, um ihre Nachbarn und Freunde auszuspionieren, sie dazu führt, sie richtig gegen den Rand des Erwachsenenalters, in all seinen Wunder und Terror zu streichen. – LS Miller

Buffy the Vampire Slayer (1997-2003)

https://www.youtube.com/watch?v=kxfn1o7-k1i

Als Trachtenberg der Besetzung von anschloss Buffy the Vampire Slayer Als Buffys kleine Schwester Dawn war es eine der bislang größten Wendungen der Show, bis in der Premiere der 5. Staffel war Buffy Summers (Sarah Michelle Gellar) immer ein einziges Kind gewesen. Keine Notwendigkeit, in die magischen Gründe einzusteigen, warum Dawn existierte – der Punkt ist, dass Trachtenberg bemerkenswert gute Arbeit geleistet hat, als sie von Anfang an dort in das Ensemble geraten war, als wäre sie dort gewesen. Und während Dawn als Charakter ihre Höhen und Tiefen hatte, brachte die Schauspielerin in ihren späteren Spielzeiten eine wertvolle neue Energie in die Show, zumal Buffy selbst immer noch aufwuchs. Ihre Bindung als Schwestern war ein wesentlicher Bestandteil der Reise der Show. – LS Miller

Eisprinzessin (2005)

https://www.youtube.com/watch?v=qdr6nzko39o

Dieser schöne Film von 2005 brachte Trachtenberg in eine Hauptrolle, die seitdem einen kultklassischen Status für diejenigen erreicht hat, die mit dem Film aufgewachsen sind. Trachtenberg trat Hayden Panettiere, Joan Cusack und Kim Cattrall in dieser Geschichte eines wissenschaftlichen Zaubers mit einem unglaublichen Talent für das Skaten von Figuren ein. Die herzliche Geschichte spielte in einer gemütlichen, fiktiven Stadt Connecticut und bot einen zarten Dreh in der High School, dem Coming-of-Age-Format und Tradtenberg absolut funkelte und glänzte als Casey. – Mary Siroky

Klatschmädchen (2007-2012)

https://www.youtube.com/watch?v=xpeqqi52ncs

Anstatt das gute Mädchen zu sein, musste Trachtenberg losschneiden Klatschmädchen Als Quelle des Chaos: In einem Interview von 2008 beschrieb die Schauspielerin Georgina Sparks als „die böse Schlampe aus der Hölle“, eine Regierungszeit von Terror, die sie während des Laufs der Show weiterging. Klar zu sein: in einer Show wie KlatschmädchenDies machte sie zu einer der aufregendsten und angenehmsten Charaktere – ein Kracher, der Sie glücklich verbrennen würde, wenn Sie die Gelegenheit geben würden. – LS Miller

17 wieder (2009)

https://www.youtube.com/watch?v=hpbmgbmxKnk

Neben einer gestapelten Besetzung, die Zac Efron, Leslie Mann, Matthew Perry und Melora Hardin, Trachtenberg umfasste 17 wieder zum Leben. Ihre Rolle im Film ist in der Tat der emotionale Eckpfeiler der Geschichte – sie porträtierte Maggie geschickt, das Produkt der Highschool -Romanze ihrer Eltern und der Grund, warum sie ihre jeweiligen Träume aufgegeben haben, um gemeinsam eine Familie zu schaffen. Während der Film zweifellos eine Komödie ist, hat Tradtenberg eine unvergessliche Zärtlichkeit in die Vater-Tochter-Beziehung im Herzen eingebunden. – M. Siroky