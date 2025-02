Ein 4K -Remaster von Pink Floyds legendärem Konzertfilm von 1972, Lebe in Pompejiwird in diesem Frühjahr in den Kinos und IMAX veröffentlicht.

Der Film wurde nach einer Pressemitteilung akribisch von Hand renoviert, Frame-by-Rame, von seinem ursprünglichen 35-mm-Schnittnegativ, nachdem er in „Fünf zweifelhaft beschrifteten Dosen in Pink Floyds eigenen Archiven“ entdeckt wurde.

„Die neu restaurierte Version enthält den ersten vollständigen 90-minütigen Schnitt und kombiniert die 60-minütige Quell-Bearbeitung der Aufführung mit den zusätzlichen Dokumentarfilmsegmenten der Abbey Road Studios, die kurz darauf gedreht wurden“, erklärte Lana Topham, Regisseurin der Restaurierung bei Pink Floyd.

Das Audio des Films wurde auch von Steven Wilson in 5.1 und Dolby Atmos neu gemischt.

Pink Floyd bei Pompei – McMlxxii wird ab dem 24. April in den Kinos und im IMAX weltweit veröffentlicht, wobei die Tickets ab dem 5. März verkauft werden. Zusätzlich wird ein Begleitlive -Album mit dem neu gemischten Audio ab digital, auf CD und Vinyl sowie in Dolby Atmos ab dem 2. Mai veröffentlicht. Vorbestellungen dauern jetzt.

Lebe in Pompeji Fängt Pink Floyd ein, der im Oktober 1971 in einem leeren alten römischen Amphitheater in Pompeji, Italien, auftritt. Mit Adrian Mabens Kameras rollten Roger Waters, David Gilmour, Richard Wright und Nick Mason Songs wie „Sorgfältig mit dieser Axt, Eugene“, einen sauterfollen Felder, ein sauterfürvoller Von Geheimnissen „,“ eines dieser Tage „, setzen die Kontrollen für das Herz der Sonne“ und „Echos“.

Im Folgenden können Sie die Leistung von Pink Floyd von „Echos“ vorschauen, wie es in gesehen wird Pink Floyd bei Pompei – McMlxxii.

https://www.youtube.com/watch?v=73bpyta8vos