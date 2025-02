Die wackelige Knee 2025-Aufstellung wurde enthüllt, mit Headlinern meine chemische Romanze, Blink-182 und Deftones, die die Rechnung überschreiten.

Das Festival findet vom 19. bis 21. September im Piemont Park in Atlanta statt und bietet auch bemerkenswerte Acts wie Vampire Weekend, Alabama Shakes, Sublime, „Weird al“ Yankovic, Lucy Dacus, Devo, Pixies, Fernsehen im Radio, Public Enemy, Lenny Kravitzz , Cage the Elephant, 4 Nichtblondes, Johnny Marr, Leer, Löffel, die Marías, der Schwarze Keys, Franz Ferdinand, Nassbein, Englischlehrer, Mdou Moctar und mehr. Siehe das vollständige Aufstellungsplakat unten.

Tickets für wackelige Knie 2025-einschließlich eintägiger und dreitägiger GA-, GA+, VIP- und Platin-Ebenen-werden erst am Donnerstag, dem 27. Februar, um 10:00 Uhr ET einen Vorverkauf vor dem Verkauf. Melden Sie sich hier für einen Zugriffscode an.

