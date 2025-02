In der neuen mündlichen Geschichte Ich bin McLovin: Wie superbad zum größten Comedy -Hit seiner Generation wurde, Autor (und Folge Mitwirkender) Andrew Buss taucht tief in die Entstehung des Comedy Classic von 2007 ein und berichtet über das Schreiben, die Produktion und den späteren Blockbuster -Erfolg des Films. In dem folgenden Buchauszug erfahren wir, wie hart es war, eine der wichtigsten Rollen des Films zu übernehmen.

So lustig geschrieben wie die Seth- und Evan -Charaktere, es ist klar, dass Fogell die Gelegenheit hat, jede Szene, in der er sich befindet, leicht zu stehlen – solange der richtige Schauspieler besetzt ist. Und während ich jemanden fand, der Seth spielt, war diese Suche im Vergleich zu der, die sie für Fogell einsetzen wollten, verblasste.

Fogell – oder McLovin – war nicht so einfach zu wirken, wie Sie sich vorstellen können. Die nerdige dritte Banane war zwar seit langem ein fester Bestandteil der Highschool -Komödien, aber es hatte nicht wirklich viel in Bezug auf eine Entwicklung von „The Nerd“ gegeben.

Das macht einen Teil wie Fogell so verlockend. Es erfordert mehr als die einfache Karikatur, wenn jemand in einer hohen, quietschenden Stimme spricht. Fogell ist nicht Ihr Standard-Nerd-Charakter mit hoher Hose und der höchste IQ im Raum. Meistens stellt Sie Fogells Intellekt tatsächlich in Frage.

Der Versuch, den perfekten Fogell zu finden, schickte die Filmemacher zur Hölle und zurück. Der Schriftsteller/ausführende Produzent Evan Goldberg bezeichnete den Casting -Prozess einmal als „a) Dämmerungszone Loch des Wahnsinns. “ Der Autor/ausführende Produzent/Star Seth Rogen würde später hinzufügen: „Wir fanden es nicht zu aktiviert. So schwer war es. Wir fingen an zu denken, Wir haben einen Charakter geschrieben, den niemand auf der Welt richtig ausführen kannund wir wollten es buchstäblich nur ändern. Wir sagten: „Wir müssen es komplett umschreiben.“

Der erste Schritt, um nach Fogell zu gelangen, bestand darin, jeden jungen Schauspieler in Hollywood zum Vorsprechen zu bringen. Einer, Clark Duke, war ein guter Freund von Star Michael Cera. Während der Arbeit an SuperbadCera und Duke haben sogar eine Internetshow für die CBS -Website mit dem Titel „Mit dem Titel“ mit dem Titel “ Clark und Michaelin dem sie fiktionalisierte Versionen von sich selbst spielten und viele ihrer Freunde zeigten, einschließlich Jonah Hill. Aber Duke war nicht ganz das, wonach sie in Bezug auf Fogell suchten, obwohl er später in den Szenen in Jules ‚Party im Film aufgetreten war.

Je mehr Schauspieler, die hereinkamen, desto enttäuschter wurden die Filmemacher. Es gab niemanden, der mit der Vorstellung von Rogen und Goldberg den Charakter zu übereinstimmen schien. Sie hatten, so schien es, in eine Ecke gemalt, indem sie Fogell so Nische machten. Jetzt mussten sie einen Weg finden, um aus dieser Ecke herauszukommen, und schnell. Die Zeit war nicht wirklich auf ihrer Seite und sie mussten einen neuen Ansatz verfolgen, um das Teil zu besetzen.

Nachdem der ausführende Produzent Judd Apatow eine Reihe von Standard -Hollywood -Typen für Fogell gelesen hatte, wandte sie sich schließlich an Rogen und Goldberg. „Schau, ihr musst hart sein, ihr musst damit brutal sein“, sagte er ihnen. „Sie müssen Auditions in Vancouver und Chicago eröffnen, tausend Männer sehen und nach dem seltsamen Kind suchen und sehen, welches Sie lehren können, um zu handeln.“

Wenn Sie also keine Schauspieler sehen, die für das Teil richtig sind, besteht der nächste logische Schritt darin, sich Nicht-Schauspieler zu befassen. Zu diesem Zweck erweiterte der Casting -Direktor Allison Jones das Casting -Netz. Sie begann zu örtlichen High Schools zu gehen und ließ sie Anzeigen posten, die im Grunde gefragt wurden: „Sind Sie an der Schauspielerei interessiert?“ E -Mail -Explosionen wurden auch an die Drama -Clubs an diesen Schulen verschickt. Darüber hinaus nahm Jones sogar ein neues Medium für Kinder ein, dem einige Jahre zuvor nicht viel darüber nachgedacht haben: das Internet.

Dieser einzigartige Ansatz beinhaltete Jones, ein MySpace -Profil auf dem Höhepunkt der Popularität der Social -Media -Plattform zu erstellen. Anschließend bat sie Kinder im Highschool-Alter, Video-Auditions für den Film einzureichen. Sie erhielt über viertausend Antworten von jungen Hoffnungsträgern. Während eine eher ausländische Idee zu diesem Zeitpunkt Auditionsvideos online einreicht, wird es bald ein wesentlicher Bestandteil des Prozesses und erweitern das Feld weit über bestimmte geografische Grenzen hinaus. Sie suchte diesmal buchstäblich nach jemandem und allen.

Die Rede über die offenen Casting -Anrufe machten sich auf den Weg zu einem der High -School -Drama -Kurse in der Gegend von Los Angeles. Jemand in der Klasse hörte von einem offenen Vorsprechen für Superbad. Er erzählte seinem Freund, Christopher Mintz-Plasse, über den offenen Casting Call in der Nacht zuvor. Mintz-Plasse hatte vorher kaum etwas gehandelt, geschweige denn ein echtes Vorsprechen. Er hatte in der Grund- und High School im Wesentlichen in kurzen Szenen gespielt. Aber er war nicht in den meisten Spielen seiner Highschool. Wie Mintz-Plasse später ausdrückte: Sie mochte mich nicht. „

Der siebzehnjährige Senior hatte nicht einmal einen richtigen Kopfschuss. In den Tagen des iPhone ist es jetzt etwas einfacher, das zu fälschen-Sie haben Zugang zu einem professionell aussehenden Kopfschuss, der buchstäblich an Ihren Fingerspitzen ist. Aber im Jahr 2006 gab es Flip -Telefone und nicht viel anderes. Genau das nahm Mintz-Plasse seinen professionellen Schauspiel-Headshot an. Es könnte nicht mehr nackte Knochen sein, aber es hat funktioniert. Nachdem Jones seinen Amateurversuch in einem Kopfschuss gesehen hatte, hatte er ein gutes Gefühl für ihn. Laut Mintz-Plasse sagte sie: „Ja. Du siehst gut aus. Komm rein. “

„Ich glaube, ich habe McLovin gefunden; Er ist wie Dill von Einen Spottdrossel töten“, Jones, in einem Interview, erzählte später der Regisseur Greg Mottola. „Man konnte sagen, dass er ein Kind war, das wahrscheinlich das Innere eines Schließfachs gesehen hatte.“

