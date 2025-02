Rocklahoma hat seine von Shinedown, Five Finger Death Punch, Breaking Benjamin und Drei Tage Grace unter der Leitung von Shinedown, fünf Finger -Todesstörungen betriebenen 2025 -Aufstellungen vorgestellt.

Das dreitägige Fest ist für das Labor Day-Wochenende auf dem Rockin ‚Red Dirt Ranch Festival Gelände in Pryor, Oklahoma, angesetzt. Die Pässe werden am Freitag (28. Februar) um 10 Uhr CT über die Website des Festivals verkauft. Sie können auch über StubHub nach Angeboten suchen, bei denen Ihr Kauf zu 100% im Fan -Protect -Programm von StubHub garantiert ist.

Weitere bemerkenswerte Namen auf der Aufstellung sind Marilyn Manson, 311, Alice Cooper, Loose, The Darkness, Iron Maidens Bruce Dickinson, Marky Ramone, Tom Morello und Dee Snider.

Snider wird am 28. August ein spezielles Kickoff -Konzert am Donnerstag am Donnerstag leiten. Der Auftritt ist für alle Wochenendkarteninhaber kostenlos und bietet zusätzliche Leistungen von Trixter und mehr.

„Wir sind so gut, dass wir Ihnen mitteilen, dass wir das diesjährige Rocklahoma Headliner machen!“ begeistert Shinedowns Brent Smith. „Wir freuen uns darauf, die Bühne mit so vielen herausragenden Künstlern zu teilen. Dies ist bei weitem eines unserer Lieblingsfestivals für den Planeten, und wir bringen unsere bisher größte Produktion! “

Schauen Sie sich das vollständige Lineup -Poster unten an.