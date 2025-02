Paramount+ hat einen Dokumentarfilm mit dem Titel „Feature Lang“ mit dem Titel angekündigt Ozzy Osbourne: Keine Flucht von jetzt an keine Fluchtum die anhaltenden Gesundheitsschlachten der Metal Legend und das bevorstehende endgültige Konzert aufzuzeichnen.

Der Dokumentarfilm, der von der Familie Osbourne vollständig sanktioniert wird, wird derzeit in der Produktion produziert und wird bis zum 5. Juli „Back to The Anfang“ in Birmingham, England, weiter drehen und die letzte Show für Ozzy und seine Band Black Sabbath markieren. Nach Abschluss wird es im Herbst auf Paramount+ Premiere haben.

„Die letzten sechs Jahre waren einige der schlimmsten Zeiten, die ich durchgemacht habe“, erklärte Ozzy in einer Pressemitteilung. „Es gab Zeiten, in denen ich dachte, meine Nummer sei abgelaufen. Aber Musik zu machen und zwei Alben zu machen, rettete mich. Ich wäre ohne Musik verrückt geworden. “

Eine offizielle Beschreibung von Ozzy Osbourne: Keine Flucht von jetzt an keine Flucht liest wie folgt:

„Paramount+ hat heute die Produktion von angekündigt Ozzy Osbourne: Keine Flucht von jetzt an keine Fluchtein neuer Dokumentarfilm, der hinter Ozzys öffentliche Persona die verheerenden Rückschläge, die er seit seinem schicksalhaften Herbst im Jahr 2019 hat, in der Produktion enthüllt. Das Projekt ist nach Paramount+ später in diesem Jahr vorgesehen. Dies ist Ozzy Osbourne wie nie zuvor Er ist wirklich, konfrontiert seine eigene Sterblichkeit und frage sich, ob er zum letzten Mal jemals auf der Bühne auftreten kann oder nicht. Der Film befasst sich mit seinen gesundheitlichen Problemen und Auswirkungen der Parkinson -Diagnose und zeigt die zentrale Rolle, die Musik weiterhin in Ozzys Leben spielt – und beweist auch, dass sein schelmischer Sinn für Humor trotz allem entschlossen bleibt. “

Zusätzlich zu Ozzy und seiner Frau/Managerin Sharon Osbourne sowie ihren Kindern Jack und Kelly wird der Dokumentarfilm von Tony Iommi (Black Sabbath), Duff McKagan (Guns N ‚Roses), Robert Trujillo (Metallica), Billy, auftreten Idol, Maynard James Keenan (Tool), Chad Smith (Red Hot Chili Peppers), Zakk Wylde, Billy Morrison, und Produzent Andrew Watt.

Der Dokumentarfilm wird von BAFTA -Sieger Tania Alexander inszeniert und begann 2022 während der Aufnahmesitzungen für Ozzys jüngstes Album, Patientennummer 9.

Sharon Osbourne erklärte: „Dieser Film ist ein ehrlicher Bericht über das, was Ozzy in den letzten Jahren passiert ist. Es zeigt, wie schwer es für ihn war und welcher Mut, den er bei einer Reihe schwerwiegender Gesundheitsprobleme, einschließlich Parkinson, zu tun hat. Es geht jetzt um die Realität seines Lebens. Wir haben mit einem Produktionsteam zusammengearbeitet, dem wir vertrauen, und ihnen die Freiheit erlaubt, die Geschichte offen zu erzählen. Wir hoffen, dass diese Geschichte Menschen inspirieren wird, die mit ähnlichen Problemen wie Ozzy konfrontiert sind. “

Wie bereits berichtet, wird das Konzert „Back to the Anfang“ nicht nur die endgültigen Aufführungen von Ozzy und Sabbath, sondern auch einen ganzen Tag mit Sets von Metallica, Tool, Guns N ‚Roses, Slayer, Pantera, Alice in Ketten, Gojira enthalten, sondern auch einen ganzen Tag mit Sätzen und mehr.