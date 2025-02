Um einen unserer beredtesten politischen Kommentatoren im Namen eines unserer anderen eloquentesten politischen Kommentatoren zu paraphrasieren: Jon Smash! In der letzten Folge von Die tägliche ShowDer Gastgeber Jon Stewart war so wütend über die Nachricht, dass er berichtete, dass er einen Becher auf dem Schreibtisch zerschmetterte und seine Hand bis zum Blutungspunkt geschnitten hatte.

Wenn Sie nur Stewart den Becher zerstören sehen möchten, gehen Sie in die 17:00 -minütige Marke unten, um das Gemetzel zu sehen – gefolgt von Stewart, dem Profi, die rechte Hand unter den Schreibtisch schieben, sobald er merkt, dass es blutet, und nur anerkennt Die Verletzung mit einer ruhigen „Ich werde bald ins Krankenhaus gehen.“

Wenn Sie jedoch vorwärts gehen, werden Sie den Grund vermissen, warum Stewart so wütend war: Im Segment versucht der Gastgeber, Bereiche des US von Subventionen Drogunternehmen erhalten dank der früheren Verwaltung.

Sie werden auch den Grund verpassen, warum es einen Becher auf dem Schreibtisch gab: Bevor er zerschlagen wurde, lautete es „weltweit am meisten“, weil Stewart ein bisschen Elon Musk Cosplay hingabe. Der „Most“ bezieht sich auf die Anzahl der Kinder, die Musk klar haben, nicht das Grad, in dem er eines seiner Kinder aktiv unterteilt.

Stewart wird seine Teilzeit-Hosting-Rolle fortsetzen Die tägliche Show Für den Rest von 2025. Angesichts der Art und Weise, wie das Jahr in Führung kommt, ist es wahrscheinlich am besten, andere zerbrechliche Objekte für eine Weile vom Schreibtisch vom Schreibtisch zu halten. Schauen Sie sich den Clip aus der Show am Montag unten an.

https://www.youtube.com/watch?v=utl2ulh1wvi