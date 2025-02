Pabst Blue Ribbon – einfach als PBR oder ‚Peeb‘ bekannt, wenn Sie ein erfahrenes Biergenießer sind – hat die Aufstellung für die Ausgabe 2025 seines Flaggschiff -Musikfestivals Project Pabst vorgestellt. Project Pabst 2025 am 26. und 27. Juli in Portland, Oregon, wird Sets von Iggy Pop, Devo, Death Cab für Cutie, japanisches Frühstück und vieles mehr enthalten.

Die Aufstellung 2025 für die zweitägige Veranstaltung beinhaltet auch Schaufensterpuppen, die Damned, die Chats, die zum Verschütten gebaut wurden, einen wiedervereinigten Cap’n Jazz, Mittwoch, die explodierenden Herzen und Gustaf. Schauen Sie sich die vollständige Aufstellung an, die tagsüber, unten unterteilt ist.

Early Bird Pässe für Project PABST 2025 (einschließlich Einstiegs- und Wochenendpässe) sind jetzt zum Verkauf angeboten. Der General im Verkauf startet dann am Freitag, den 28. Februar um 10:00 Uhr Pt.

Zusätzlich zur Musik können die Teilnehmer des Projekts Pabst 2025 auch eine Reihe von Optionen für Lebensmittel und Getränke, Kunstinstallationen und lokale Anbieter erleben. Insbesondere müssen die Fans 21 Jahre alt sein, um daran teilzunehmen.

Projekt Pabst 2025 Aufstellung:

Samstag, 26. Juli

Iggy Pop

Devo

Die Verdammten

Die Chats

Mannequin Muschi

Die explodierenden Herzen

Gustaf

Weggießen

Nasalrod

Sonntag, 27. Juli

Todeskabine für Süße

Japanisches Frühstück

Gebaut, um zu verschütten

Cap’n Jazz

Mittwoch

Sag sie sie

Sam Austins

Mager