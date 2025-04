Zur Unterstützung seines neuen Films Tod eines EinhornsPaul Rudd schloss sich Seth Meyers zu einer Ausgabe der Späte Nacht Segment „Tagtrinken“.

Das Paar, das einen Guinness tuckern, verschwendet keine Zeit damit, ein paar Cocktails zuzubereiten, die von Rudds früheren Filmen inspiriert sind, wie Ant-Man Und Geschlagen – Und einige von ihnen sind ziemlich eklig. Von dort aus spielen die beiden eine Reihe von Spielen, wenn sie weiterhin immer beschwidriger werden. Es gibt MCU -Trivia -Fragen, ein Freundschaftsquiz, Schauspielerherausforderungen und eine klimatische Kreuzung zwischen Tod eines Einhorns Und Ghostbusters. Sehen Sie sich das vollständige Segment unten an.

Tod von a Unicorn, der neueste aus A24, folgt Rudd und seinem Co-Star Jenna Ortega, die die schrecklichen, dunkel komödiantischen Folgen der Ausbeutung navigierten-Sie haben es erraten-den Tod eines Einhorns. Nachdem sie am 28. März in die Kinos geschlagen haben, Folge Unterhaltungsredakteurin Liz Shannon Miller kennzeichnete den Film in ihrer Rezension als „lustige, oft frisch gefrorene Fahrt“.

Rudd wird auch in Tim Robinsons kommender Film erscheinen Freundschaftein weiterer Film, der von A24 verteilt wird. Schauen Sie sich den bizarren Trailer hier an.

Meyers seinerseits kommt zu den letzten Daten seiner Co-Headliner-Residenz mit John Oliver auf. Schnappen Sie sich Tickets für seine bevorstehenden Standup -Comedy -Dates hier.

Zu den früheren „Day-Trink“ -Gästen zählen wie ein betrunkenes Dua Lipa, eine Cocktail-Sipping Rihanna, eine scheißgesichtige Lord und eine Sharpie-Tattoo-Giving Post Malone.

