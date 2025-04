Val Kilmer, der Schauspieler, der dafür bekannt ist, Iceman in zu spielen Top -Waffe, Jim Morrison in Die Türen, und der Kurzkreuzsader in Batman für immer, für immer, ist im Alter von 65 Jahren gestorben.

Die Nachricht von Kilmers Tod wurde von seiner Tochter Mercedes Kilmer bestätigt, die der Associated Press sagte, der Schauspieler sei am Dienstagabend in Los Angeles, umgeben von Freunden und Familie, an einer Lungenentzündung gestorben.

Val Edward Kilmer wurde am 31. Dezember 1959 in Los Angeles geboren. Obwohl er einer der größten Filmstars der 1980er und 90er Jahre wurde, begann er seine Karriere im Theater mit der Hauptrolle in Produktionen von Orestes und in Der Holzdämon Als Student bei Juilliard. Er war so entschlossen, ein richtiger Thespier zu sein, dass er eine Rolle abgelehnt hat Die Außenstehenden Um sich um frühere Theaterverpflichtungen zu kümmern – obwohl sie zusammen mit Kevin Bacon, Sean Penn und Jackie Earle Haley in einer Off -Broadway -Produktion von handelt Die Slab -Jungs erwies sich als ein Haken für sich.

Im Jahr 1984 erschien Kilmer in der Spionagefilm -Parodie Top Secret !, Wo sein auffälliges gutes Aussehen und sein schauspielerisches Talent schnell zusammenschlossen, um ihn zum Mann aus den 1980er Jahren zum Besetzung zu machen. Er folgte es mit Echtes Genieund erschien dann neben Tom Cruise im Smash von 1986 Top -Waffe. Er spielte Tom „Iceman“ Kazansky, Mavericks Rivale-Wingman, im Film, der weltweit 344 Millionen US-Dollar einbrachte (und fast vier Jahrzehnte später eine zeitgeistische Fortsetzung hervorbrachte).

Dank Top -Waffe, Kilmer absolvierte den unterstützenden Charakter -Schauspieler zum führenden Mann. Er spielte zusammen mit seiner zukünftigen Frau Joanne Whalley in der Fantasie von 1988 1988 Weide, und wieder in den Jahren 1989 Töte mich wieder. 1991 porträtierte er Jim Morrison in Oliver Stones Biopic Die Türen. Trotz seiner aufstrebenden Star Power legte der Film den Grundstein für einen neuen Ruf für Kilmer als „schwieriger“ Schauspieler. Er diskutierte berühmt über Stein darüber, ob das Biopic Morrisons Drogenkonsum darstellen sollte oder nicht, und argumentierte, dass er Sucht nicht glamourisieren wollte. Während seines Vorsprechens für das Projekt wurde er mit einer Frau so aggressiv mit einer Frau verpflichtet, dass die beiden eine finanzielle Einigung erzielten.

Kilmer spielte in den frühen 90ern in mehreren weiteren Filmen, einschließlich Thunderheart, der echte McCoy, wahre Romantik, Und Grabstein. 1995 übernahm er die Rolle von Batman von Michael Keaton für Batman für immer. Als er nicht zur Follow-up zurückkehrte, spekulierten viele, dass zwischen dem Schauspieler und dem Regisseur Joel Schumacher Spannung bestand.

Der Schauspieler erschien in Funktionen wie Der Geist und die Dunkelheit, der Heilige, auf den ersten Blick, das Wunderland, das Vermisste, Spartaner, Und Alexander Vor seinem jahrelangen Streit mit Ruhm-und seinen Co-Stars-führte ihn vom Rampenlicht und zurück zu unterstützenden Filmrollen, Theaterarbeit und Fernsehen. Er hat jahrelang die One-Man-Show geschaffen Bürger Twain, Über Mary Baker Eddy, die Gründerin der Christian Science, und einer ihrer größten Kritiker Mark Twain. Beide Figuren waren zwei seiner größten Einflüsse, ein Oxymoron, der seiner Liebe zur Schauspielerei und dem Unbehagen mit dem Erfolg der führenden Menschen nicht unähnlich war.

Im Jahr 2015 wurde bei Kilmer Halskrebs diagnostiziert – eine Prognose, die er laut seinem christlichen Wissenschaftsglauben lange bestritt. Auf Geheiß seiner Familie unterzog er Strahlung, Chemotherapie und ein Verfahren auf seiner Luftröhre, das seine Stimme auf eine Raspel reduzierte und eine fortlaufende Verwendung eines Fütterungsrohrs erforderte. Als er seine Rolle als Iceman im Jahr 2022 wiederholte Top -Waffe: Maverick, Er legte die Hilfe einer künstlichen Intelligenzfirma ein, um seine Stimme zu replizieren.

Val, Ein Dokumentarfilm über das Leben des Schauspielers, das 2021 uraufgeführt wurde.