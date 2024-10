Crate Digging ist unsere wiederkehrende Feature-Serie, die tief in die Musikgeschichte eintaucht und mehrere Alben zum Vorschein bringt, die alle Musikfans kennen sollten. In dieser Ausgabe listet Phil Elverum von Mount Eerie 10 Alben auf, die sich perfekt zum Drehen beim Kochen und Abendessen eignen.

Phil Elverum hat sozusagen den Ruf, ein „verheerender, gewaltiger Kerl zu sein, der diese Todeslieder schreibt“, wie er es ausdrückte. Tatsächlich hat er durch seine Aufnahmeprojekte The Microphones und Mount Eerie einige der herzzerreißendsten und tiefgreifendsten Indie-Musik der letzten Jahrzehnte geliefert, sei es die beiden Alben, die er nach dem tragischen Tod seiner Frau veröffentlichte (Eine Krähe sah mich an Und Nur jetzt) oder seine kontemplative Rückkehr zu The Microphones (passend betitelt Die Mikrofone im Jahr 2020). Während seine neuesten Songs, Nachtpalastist nicht nur introspektiv, existenziell und poetisch, sondern zeigt Elverum auch einmal mehr als den verspielten, dekonstruierenden Experimentalisten, der er immer war.

„Eigentlich bin ich ein ziemlich witziger Typ“, erklärt er Folge. „Es gibt also Witze auf diesem Album. Es ist wie ein großes Ganzes, ernste Dinge, banale Dinge, tiefgründige Dinge – und Witze. Ich wollte nur, dass es das wirkliche Leben in seiner ganzen Bandbreite widerspiegelt. Ich habe das Ideal, große Dinge zu sagen oder das große Geheimnis der Existenz zu erforschen und dabei auch noch zu grinsen. Wie die Erkenntnis der Absurdität der Existenz: Es ist lustig.“

Zwischen sanft gesungenen Beschreibungen von Morgenstunden in naturalistischen Umgebungen und Überlegungen darüber, was es bedeutet, auf der Erde zu wandeln, gibt es Hinweise darauf Der große Lebowski und Wortspiel inspiriert von Ich denke, du solltest mit Tim Robinson gehen (Ein Programm, das, wie Elverum zugibt, „die Art und Weise verändert hat, wie er über Sprache denkt“).

Die Klänge von Nachtpalast sind ebenso am Spielen interessiert, am Wechsel zwischen verschiedenen Tönen und Instrumenten von Melodie zu Melodie oder oft auch innerhalb der einzelnen Lieder selbst. Im Gegensatz zum letzten Album von Mount Eerie ist das überwiegend akustisch und prägnant Verlorene Weisheit, Pt. 2, Nachtpalast bietet alles von Black-Metal-inspirierten Gitarren bis hin zu Trap-inspirierten High-Hats. Aufgrund seiner weitläufigen Natur verglichen Freunde des Songwriters es sogar mit Elverums vielgepriesenem Werk aus dem Jahr 2001 Das Leuchten, Pt. 2.

„Es gibt Höhen und Tiefen im Vergleich zu anderen Alben, die etwas kürzer sind oder sich mehr auf eine Idee konzentrieren“, sagt er. „Dieses und Das Leuchten, Pt. 2 Ich habe viele verschiedene Ideen, die durchgehen. Es ist eher eine Erzählung. Eher ein – Gott, ich hasse das Wort „Reise“, aber ich kann mir kein besseres Wort als „Reise“ vorstellen. Es geht von A nach B nach C nach D nach E.“

Um Elverums neueste (ähm) Reise zu feiern, hat er sich mit uns zusammengesetzt und uns 10 Platten vorgestellt, die er beim Kochen und Abendessen dreht – eine heilige Zeit im Elverum-Haushalt.

„Bei uns zu Hause dauert das Abendessen etwa zwei Stunden oder fünf Stunden oder so, wissen Sie? Wir strecken es aus und ich liebe es“, erklärt er. „Wir erhitzen nicht einfach etwas im Toaster, essen es über der Spüle und gehen dann in andere Räume. Ich bin wirklich begeistert davon, es zu sammeln.“

Ziehen Sie Ihre Kochschürze an und hören Sie „Broom of Wind“ von Mount Eerie’s Nachtpalast weiter unten, und lesen Sie weiter für die 10 Alben, zu denen Phil Elverum sein Abendessen vertont.