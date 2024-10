Diese Liste wurde ursprünglich im Jahr 2022 veröffentlicht. Sie wurde am Vorabend der neuen Dokumentation erneut veröffentlicht Musik von John Williamsdessen Streaming am 1. November auf Disney+ beginnt.

Das Besondere an John Williams‘ Karriere als Komponist für Filme, Fernsehen und darüber hinaus ist, dass es nach über 75 verschiedenen Projekten keine wirklichen Fehlschläge gibt. Diese Liste seiner besten Filmmusiken hätte buchstäblich 25 oder 30 Einträge lang sein können; Sein Lebenslauf ist einfach vollgepackt mit ikonischen Themen, die bereits bewiesen haben, dass sie den Test der Zeit bestehen.

Während einer Podiumsdiskussion auf der TCA Summer 2021 Press Tour dachte Williams darüber nach, was es braucht, um diese unvergesslichen Musikstücke tatsächlich zu schaffen: „Diese kleinen Signale und einfachen Themen, die Charaktere darstellen, sind Dinge, an denen ich sehr hart arbeiten muss, um sie irgendwie zu formen.“ , erstelle sie neu, probiere das aus, was letztendlich einfach, unvermeidlich und unausweichlich erscheint. So einfach sie auch sind, so schwierig sind sie zu finden. Wenn sie sich richtig fühlen, kommunizieren sie in sehr kurzer Zeit, was in der Filmmusik sehr wichtig ist. Wir können es spüren.“

Seit buchstäblich Jahrzehnten tut er genau das (oft für Regisseur Steven Spielberg, aber hin und wieder auch für jemand anderen). Wir blicken also auf sein musikalisches Erbe zurück, einschließlich seiner Kompositionen für Kiefer, Jurassic Park, Indiana Jonesund natürlich Star Wars.

Nachfolgend finden Sie die 10 berühmtesten Filmmusiken in der Filmografie von John Williams, wobei buchstäblich Dutzende weitere auf Platz 11 landen.

— Liz Shannon Miller

Leitender Unterhaltungsredakteur