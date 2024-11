Der gefeierte Regisseur Steven Soderbergh setzt bei seinem nächsten Projekt auf Horror. In den Hauptrollen sind Lucy Liu, Julia Fox und Chris Sullivan zu sehen, und jetzt ist ein abendfüllender Blick auf den stimmungsvollen Film eingetroffen. Beobachten Sie die Gegenwart Trailer unten.

Der Trailer knüpft an die Stimmung völliger Angst an, die im ersten Teaser entstand, der im August veröffentlicht wurde. Nachdem er als überraschende Ergänzung zum Sundance Film Festival 2024 gelandet war, Gegenwart wurde von Neon übernommen, der dieses Jahr mit anderen Horrorprojekten Erfolg hatte, in Form von Langbeine Und Unbefleckt.

Die ersten Reaktionen aus Sundance waren positiv Gegenwart als einen Film, der „das Spukhaus-Subgenre auf den Kopf stellt“ und „die Möglichkeiten des Kinos erweitert“. Während der vollständige Trailer zeigt, wie Liu und ihre Familie durch ein Haus ziehen, wird über die Handlung noch sehr wenig verraten. Die Logline des Films lautet einfach: „Eine Familie zieht in ein Vorstadthaus und ist überzeugt, dass sie nicht allein ist.“

IndieWire enthüllte, dass der Film aus der Perspektive des Gespensts gedreht wurde Gegenwart ein besonders interessanter Einstieg in das POV-Filmemachen.

Gegenwart scheint es schon besser zu gehen als Voller KreisSoderberghs kurvenreiche Max-Serie, die scheiterte. Besuchen Sie noch einmal unsere Rezension von Voller Kreis Hier.