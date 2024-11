Spieler 456 ist zurück, um in Staffel 2 von Netflix erneut mitzumachen Tintenfisch-Spiel. Heute bot Regisseur Hwang Dong-hyuk mit einem neuen Teaser-Trailer, der auf der Lucca Comics & Games, Europas größter Comic Con, Premiere feierte, den bislang umfassendsten Einblick in die kommende Staffel. Der Teaser kann unten auch vollständig gestreamt werden.

Tintenfisch-Spiel In Staffel 2 schlüpft Lee Jung-jae in seine Rolle als Seong Gi-hun, auch bekannt als Spieler 456, und versucht, die Leute hinter dem Squid Game zu finden und ihrem bösartigen Sport ein Ende zu setzen. „Aber als seine Bemühungen endlich Früchte tragen, erweist sich der Weg zur Zerschlagung der Organisation als tödlicher, als er gedacht hatte: Um das Spiel zu beenden, muss er wieder in das Spiel einsteigen.“

Auch für Staffel 2 von zurückgekehrt Tintenfisch-Spiel sind die Darsteller Lee Byung-hun, Wi Ha-jun und Gong Yoo. Neue Folgen werden am 26. Dezember 2024 Premiere haben.

Eine dritte Staffel von Tintenfisch-Spiel – die gleichzeitig die letzte Staffel der Serie sein wird – wird im Jahr 2025 ausgestrahlt.