Der Pitch: Die Cousins ​​David und Benji (Jesse Eisenberg, Kieran Culkin) wuchsen wie Brüder auf, bevor sie sich als Erwachsene trennten – etwas, das der geradlinigere David zu ändern hofft, als die beiden Männer für eine einwöchige Reise durch das Land nach Polen reisen das schmerzliche Erbe des Holocaust. David und Benji nehmen offiziell an der Reise teil, um ihrer kürzlich verstorbenen Großmutter, einer Überlebenden des Konzentrationslagers, zu gedenken, aber es ist auch eine Gelegenheit für die beiden Männer, trotz ihrer massiven Differenzen wieder zusammenzukommen. Denn während David sein Leben im Griff hat – stabiler Job, glückliche Familie –, ist Benji viel unsicherer. Das macht ihn zu einem der authentischsten Menschen, die David kennt.

Die coolste Person im Raum: Ein echter Schmerz ist der zweite Spielfilm von Star/Autor/Regisseur Jesse Eisenberg Wenn Sie mit der Rettung der Welt fertig sindund stellt einen großen Fortschritt in seinem Handwerk als Filmemacher dar. Die knappen 90 Minuten des Films werden durch die bemerkenswerte Fokussierung auf die Hauptcharaktere ermöglicht – doch obwohl der Umfang gering ist, steckt in dieser witzigen und elegant gedrehten Charakterstudie eine Menge Emotionen.

Die wichtigste kreative Entscheidung, die Eisenberg trifft, besteht darin, Kieran Culkin ins Rampenlicht zu rücken und ihm als Emmy-Gewinner nicht in die Quere zu kommen Folge star liefert einen der besten Auftritte des Jahres. Es geht nicht so sehr darum, dass Culkin Szenen stiehlt, sondern vielmehr darum, dass die Szenen sich dadurch auszeichnen, dass sie um ihn herum aufgebaut sind – die Figur des Benji, der als lebender Draht fungiert und dessen Art, die Welt zu sehen, seine Zeit auf der Leinwand elektrisiert.

Schließlich hat jeder schon einmal eine Person wie Benji gekannt – diesen Freund oder Verwandten, der in jedem Raum immer der Coolste ist und genug Charisma hat, um alle um ihn herum zum Leuchten zu bringen. Menschen wie Benji sind auf den ersten Blick leicht zu verehren, weil sie so viel mehr sind lebendig als jeder andere. Sie lehnen das Konventionelle ab. Sie gehen Risiken ein, die die meisten Leute nicht tun würden. Und es macht so viel Spaß, mit ihnen zusammen zu sein … Bis sie es nicht mehr tun, wenn ihre innere Dunkelheit zutage tritt oder sie soziale Grenzen überschreiten. Der sanftmütige David sitzt unterdessen im Orbit um Benji fest, einen hell leuchtenden Stern … für den David sich immer wieder entschuldigen muss.

Schmerzhafte Geschichte: Wäre dieser Film nur ein Zweihandfilm über zwei Cousins ​​auf einer Reise, wäre er bei weitem nicht gehaltvoll genug, um auch nur 90 Minuten zu dauern. Aber wenn es mit einem komplizierteren Handlungsstrang (vielleicht einem Raubüberfall oder einem Mord) behaftet wäre, würde seine Kraft als Charakterdrama verloren gehen. Eisenberg weist also darauf hin, dass er genau das richtige Maß an erzählerischem Gewicht gefunden hat, um die Dinge in Bewegung zu halten und die Geschichte vom Fluss der geführten Tour von David und Benji durch Polen vorantreiben zu lassen.

Zu David und Benji gesellen sich eine Handvoll Mittouristen, gespielt von Jennifer Beals, Jennifer Grey, Kurt Egyiawan, Liza Sadovy und Daniel Oreskes, die ihre eigenen Geschichten als Kontrast zu denen von David und Benji erzählen und für eine, wenn auch manchmal, spannende Atmosphäre sorgen seltsames Ensemble. Das heißt, es fängt perfekt die Energie ein, die entsteht, wenn sich eine Gruppe Fremder zu einer Reise wie dieser zusammenschließt – vor allem, da es sich hierbei nicht um einen albernen Touristenausflug handelt, wie der zutiefst aufrichtige Reiseleiter der Gruppe, James (Will Sharpe), erzählt ihnen. Dies ist ein Blick auf echte menschliche Gräueltaten.

Ein echter Schmerz wurde vor Ort in Polen gedreht – und für einen zusätzlichen Hauch von Polnisch lehnt sich der Soundtrack stark an die Werke des polnischen Komponisten Frédéric Chopin an. Eisenberg filmt die Mischung aus moderner, brutalistischer und Vorkriegsarchitektur des Landes zeitweise fast streng. Als Regisseur scheut er sich jedoch nicht davor, sich über die Übung lustig zu machen, herumzulaufen und einen Blick auf die Geschichte zu werfen, wie in einer der amüsantesten Szenen des Films zu sehen ist, in der Benji die Gruppe in eine kurze Fantasierunde verwickelt, Erwachsene verwandeln sich zu Füßen des Denkmals des Warschauer Aufstands in Kinder.

Und als es um die im Konzentrationslager Majdanek gedrehte Sequenz geht, tritt Eisenberg zurück und lässt die Sehenswürdigkeiten für sich sprechen: Die blaue Tönung der Wände der Gaskammer, die Tausenden von Schuhen, die in einem Käfig gestapelt sind. Bleibende Erinnerungen an das, was passiert ist. Dass es dem Film nach diesen Sequenzen immer noch gelingt, zum Humor zurückzukehren, zeugt von Eisenbergs Können und Selbstvertrauen als Filmemacher.

Das Urteil: Am Ende hat der Weg etwas wirklich Tiefgründiges Ein echter Schmerz lässt die Unterströmung der Geschichte als Kontrast zu den tief empfundenen Emotionen der Kerncharaktergeschichte dienen, insbesondere da David immer mehr versucht, eine Verbindung zu Benji herzustellen. Es ist ein Beweis für die Arbeit beider Männer, dass sich diese Beziehung so glaubwürdig anfühlt, geprägt von zwei sehr unterschiedlichen Persönlichkeiten, die vielleicht nie vollständig miteinander kommunizieren können, sich aber trotzdem lieben.

Für Culkin als Schauspieler und Eisenberg als Filmemacher ist es das Beste ihrer Karriere, und zwar auf eine Art und Weise, die echte Spannung für das erzeugt, was Letzterer als Nächstes tun wird. Natürlich können geniale Genies aufregend sein, aber ehrlich gesagt ist es auf lange Sicht spannender zu sehen, wie jemand als Geschichtenerzähler wirklich sein Potenzial entfaltet. Und mit seiner nachdenklichen, nuancierten Arbeit hier hat sich Eisenberg als jemand etabliert, der kraftvolle Dinge zu sagen hat.

Wo zu sehen: Ein echter Schmerz kommt am 1. November in die Kinos.

