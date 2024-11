Der Mars Volta / At the Drive-In Dokumentarfilm, Omar und Cedric: Wenn das jemals seltsam wirdkommt am 20. November in die Kinos und ein erweiterter Trailer kann ab sofort gestreamt werden.

Der von Nicolas Jack Davies inszenierte Dokumentarfilm folgt der musikalischen Reise und Freundschaft von Omar Rodríguez-López und Cedric Bixler-Zavala, von ihren Anfängen in der Hardcore-Szene von El Paso mit „At the Drive-In“ bis zu ihrer vermächtnisprägenden Arbeit mit Der Mars Volta und die darauf folgenden persönlichen Folgen.

„Ihr immenser künstlerischer Erfolg führte zu tiefen persönlichen Brüchen, die ihre musikalische Partnerschaft 2013 beendeten und Wunden verursachten, deren Heilung mehr als ein Jahrzehnt dauern sollte“, heißt es in der Pressemitteilung des Films. „Omar und Cedric: Wenn das jemals seltsam wird zeichnet die intensive und tiefgreifende Reise des Duos nach, während sie Erfolg, Sucht, Tragödie, Verrat, Vergebung und letztendlich Erlösung bewältigen.“

Im Laufe mehrerer Jahrzehnte hat Rodríguez-López Hunderte Stunden Filmmaterial gedreht, um „At the Drive-In“ und „The Mars Volta“ zu dokumentieren. Diese Heimvideos kommen im Film zum Vorschein, zusammen mit Interviews mit Omar und Cedric und Live-Konzertausschnitten – wie im neuen Trailer zu sehen ist, der doppelt so lang ist wie der ursprüngliche Teaser und mehr Audio- und körnige Clips aus Omars Archiv enthält.

„Wir verstehen, dass die Leute direkte Fragen an uns haben werden, aber wir verweisen sie einfach auf Nicks Film, der alle Antworten enthält“, sagten Rodríguez-López und Bixler-Zavala Rollender Stein zum Dokument. „Diese Antworten werden im Film präziser und eleganter gegeben, als wir es jemals in Worte fassen könnten. Wir laden die Welt ein, zuzuschauen und ihre eigenen Schlussfolgerungen zu ziehen.“

Omar und Cedric: Wenn das jemals seltsam wird wurde im Oktober 2023 beim Raindance Film Festival uraufgeführt und kommt etwa ein Jahr später über Oscilloscope in ausgewählte Kinos. Die meisten Vorführungen in den USA beginnen am 20. November. Die vollständige Liste und Ticketinformationen finden Sie auf der Website des Dokumentarfilms. Ein paar Monate später können Fans dann The Mars Volta live verfolgen, wenn sie als Support für die Nordamerika-Tour der Deftones aufbrechen (Tickets hier kaufen).

Sehen Sie sich den vollständigen Trailer an Omar und Cedric: Wenn das jemals seltsam wird unten.