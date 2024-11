Crate Digging ist unsere wiederkehrende Feature-Serie, die tief in die Musikgeschichte eintaucht und mehrere Alben zum Vorschein bringt, die alle Musikfans kennen sollten. In dieser Ausgabe SNL Alaun und Die Tonight Show Moderator Jimmy Fallon präsentiert uns sechs Alben, die perfekt für die Weihnachts- und Feiertagszeit sind.

Laut Mariah ist der 1. November der erste Tag, an dem es erlaubt ist, Weihnachtsmusik zu hören. Und um den Anfang zu machen, Die Tonight Show Moderator Jimmy Fallon hat einige Tipps für die besten Weihnachtsalben aller Zeiten – ein Genre, mit dem er einige praktische Erfahrung hat, nachdem er sein eigenes Album mit Originalsongs für die Saison zusammengestellt hat. Weihnachtsgewürz.

Für Fallon ist ein großartiges Album für die Weihnachtszeit „etwas, das man einfach anlegen und loslegen kann und das die ganze Familie unterhält.“ Sie müssen nicht unbedingt einen Titel überspringen oder zu einer anderen Sache übergehen – es geht darum, den Ton für die Dekoration anzugeben oder an Heiligabend mit der Familie bei Cocktails, Keksen und heißem Kakao herumzusitzen. Es wird Teil Ihrer Traditionen.“ Als er aufwuchs, erzählt er, hatte seine Familie eine Leidenschaft für Musik, und in den Ferien spielten er und seine Schwester als DJ mit der Vinylsammlung seiner Eltern, wobei ihre Alben so oft abgespielt wurden, dass die Papphüllen fast auseinanderfielen.

Fallon begann vor drei Jahren mit der Arbeit an seinem eigenen Album, nachdem Michele Anthony von der Universal Music Group ihm vorgeschlagen hatte, die Idee auszuprobieren. „Ich habe eins aufgenommen – ich weiß nicht mehr, welches ich gemacht habe, aber es klang Okay“, sagt er. „Es war nicht so toll. Es war irgendwie kitschig. Ich dachte, ich weiß nicht, ob ich so gut bin wie (Michael) Bublé oder Kelly Clarkson oder Mariah Carey – Sie sind gut darin. Das ist ihre Spur. Ich denke, ich sollte etwas anderes tun.“

Stattdessen konzentrierte er sich auf die Erstellung eines familienfreundlichen Comedy-Albums mit einer Mischung aus Genres und Gastkünstlern, darunter die Jonas Brothers, LL Cool J, Meghan Trainor, Will Ferrell, Dolly Parton und natürlich The Roots. Weihnachtsgewürz Enthält sogar ein Silvesterlied, insbesondere eine Polka, die von „Weird Al“ Yankovic mitgeschrieben wurde. Warum Polka? „Ich dachte, welches Genre macht dich einfach glücklich? Und das ist Polka“, lacht Fallon. „Von nun an wird sich Silvester verändern.“

Was seine eigenen Lieblingsalben für die Feiertage betrifft, so brachte Fallon ein paar Seiten mit handgeschriebenen Notizen mit, da er die Herausforderung, nur ein paar davon auszuwählen, als „nahezu unmöglich“ empfand. Aber ich denke, ich habe einige gute Antworten.“ Schauen Sie sich unten seine Auswahl an.