„Gibt es einen besseren Ort als hier? Gibt es einen besseren Zeitpunkt als jetzt?“ Eine eindringlichere These für ihr drittes Album könnten Rage Against the Machine nicht liefern: Die Schlacht von Los Angelesdie am Samstag, den 2. November, 25 Jahre alt wird.

Das Album zeigt das Quartett – Sänger Zack de la Rocha, Gitarrist Tom Morello, Bassist Tim Commerford und Schlagzeuger Brad Wilk – in seiner unmittelbarsten und politisch entscheidendsten Form. Es ist der Sound von vier Punks aus Los Angeles, die versuchen, ihre seismische Plattform zu nutzen, um ihr Publikum in antikolonialer Wut zu vereinen. Diese beiden zentralen Fragen von „Guerrilla Radio“ waren nicht nur rhetorische Aufrufe zum Handeln; Sie würden letztendlich die politische Relevanz der Band für die kommenden Jahrzehnte bedeuten, insbesondere da ihr Kampf gegen die Vorherrschaft der Weißen und den Faschismus über 20 Jahre später einen neuen verzweifelten Höhepunkt erreicht. Rage Against the Machine beweisen immer wieder, dass es sich lohnt, für das Hier und Jetzt zu kämpfen.

Obwohl Schlacht ein ganzes Jahr vor einer der folgenreichsten Präsidentschaftswahlen in der Geschichte der USA veröffentlicht wurde, stand für Rage bereits viel auf dem Spiel. Als sie mit ihrem rücksichtslosen zweiten Album eine weitere Stufe der Leiter erklommen Böses Imperium 1996 tauchten die Rap-Rock-Fingerabdrücke der Gruppe bei zahlreichen Bands des Tages auf: Korn, Limp Bizkit und Kid Rock machten sich jeweils Elemente ihrer Pulverfass-Formel zunutze und fanden dabei Mainstream-Aufmerksamkeit.

Anstelle des Widerstands, den RATM in ihren vom Punk geprägten frühen Tagen zu ihrem Vorteil genutzt hatten, standen sie nicht mehr am Rande der Popularität oder waren Pioniere ihres eigenen Genres – sie waren zentrale Fixpunkte einer Rockszene voller Mainstream-Potenzial . Verdammt, sie waren sogar Vorgruppe für U2 auf ihrer „PopMart Tour“ im Jahr 1997 (ein faszinierendes Unterfangen, das eine eigene Retrospektive verdient).