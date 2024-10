PUP blickt auf eine 15-jährige Bandgeschichte zurück und wurde 2010 in Toronto gegründet. Die Punkrocker veröffentlichten ihr jüngstes Album, Die Auflösung von PUPTheBandim April 2022, und bereiten sich darauf vor, die letzte Etappe der Abschiedstournee ihres kanadischen Kollegen Sum 41 zu unterstützen (Tickets hier kaufen).

Schwere Konsequenz traf PUP-Gitarrist Steve Sladkowski kürzlich beim Louder Than Life Festival in Louisville, Kentucky, wo er mit uns über Pläne für neue Musik, seine Gedanken zur Unterstützung von Sum 41 bei ihren letzten Tourdaten und den Erfolg von sprach Fremde Dinge Schauspieler Finn Wolfhard, der in einigen Musikvideos von PUP mitspielte.

Was ein neues Album angeht, sagte uns Sladkowski, dass die Band Ideen „ausgekocht“ habe und hofft, im Jahr 2025 neue Musik herauszubringen. PUPs unmittelbare Zukunft besteht jedoch darin, Sum 41 im Januar 2025 in ganz Kanada zu unterstützen Die letzte Show des Headliners überhaupt am 30. Januar in der Scotiabank Arena in Toronto.

„Es ist ein Mist“, sagte Sladkowski über die Entscheidung von Sum 41, sich nach der Tour aufzulösen. „Ich denke, es ist für uns besonders bedeutungsvoll (sie auf ihrer letzten Touretappe zu unterstützen). Sie kommen aus den Vororten von Toronto. … Es hat immer etwas damit zu tun, eine Band dort zu haben, wo man herkommt … Sum 41 war zufällig diese Band. Sie spielten Musik, die mir gefiel, und sie machten sie auf einem solchen Niveau, dass es für mich so wichtig war, als ich 14 oder 15 war.“

In der Zwischenzeit half PUP in gewisser Weise dabei, Finn Wolfhard zu entdecken, bevor er seine Hauptrolle als Mike Wheeler bekam Fremde Dinge. Die Band besetzte ihn in ihrem ersten Video zu „Guilt Trip“ und dann noch einmal im Clip zu „Sleep in the Heat“.

Als wir Sladkowski fragten, wie viel Verdienst die Band für Wolfhards Erfolg hat, antwortete er scherzhaft: „Alles“ und fügte hinzu: „Finn, wenn du zuschaust, vergiss das nicht!“

In aller Ernsthaftigkeit fügte der Gitarrist hinzu: „Finn nahm in Vancouver an einem offenen Casting für eines unserer frühesten Musikvideos teil, bekam die Rolle, bewarb sich und bekam den Zuschlag Fremde Dingeund das könnte keinem besseren Menschen passieren.“ Sladkowski sagte weiter, dass die Band den Kontakt zu Wolfhard gehalten habe und weiterhin mit ihm befreundet sei.

Sehen Sie sich oben unser vollständiges Interview mit PUP-Gitarrist Steve Sladkowski an und erleben Sie die Band auf Tour mit Sum 41 im Januar.

