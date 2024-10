Die Eröffnungsszene der letzten Staffel von Was wir im Schatten tun ist relativ einfach: Die Vampire Nadja (Natasia Demetriou), Laszlo (Matt Berry), Nandor (Kayvan Novak) und Colin Robinson (Mark Proksch) überlegen, was sie mit dem jetzt unbewohnten Raum unter der Treppe anfangen sollen, in dem Guillermo (Harvey Guillén) lebte früher.

Während eines Besuchs am Set der Show Anfang des Jahres in Toronto Folge Ich habe gesehen, wie diese Szene gefilmt wurde, und es war auffallend, dass sie sich über mehrere Einstellungen hinweg ständig veränderte. Die Hit-Komödie von FX, die auf Hulu gestreamt wird, hat sich schon immer stark auf Improvisation verlassen, aber in diesem Fall bedeutete die Freiheit, die jeder Schauspieler hatte, neue Line-Ups oder physische Geschäfte auszuprobieren, dass im wahrsten Sinne des Wortes keine Einstellung die gleiche war.

Novak hat verschiedene Versionen des Wortes „Calisthenicals“ erfunden. Berry versuchte immer wieder auf verschiedene Weise, der Kamera einen Blick auf seine „kostbaren Bände“ (Zeitschriften mit Erwachsenencharakter) zu ermöglichen. Nur die Puppe, in der der Geist der verstorbenen menschlichen Nadja wohnt (die auf der Couch zwischen Nadja und Laszlo sitzt und von Leuten außerhalb des Bildschirms bedient und geäußert wird) schien sich an das Drehbuch zu halten.

Und für die Besetzung war es nichts Ungewöhnliches. „Das war ein wirklich gutes Beispiel für die erste Szene des Tages“, erzählte uns Natasia Demetriou anschließend. „Jeder ist einfach nur dabei.“

„Ja“, fügte Matt Berry hinzu. „Alles, was Sie tun mussten, war einzurichten. Es war ziemlich funktional, also musste es nicht wirklich lustig sein.“ Und doch war es urkomisch.

Improvisation war eine Konstante Schatten von Anfang an festgelegt – tatsächlich, sagte Mark Proksch Folge dass während der ersten Staffel der Schöpfer/ausführende Produzent Jemaine Clement gelegentlich das Drehbuch komplett verwarf und die Besetzung eine Szene komplett improvisieren ließ.

Das soll nicht heißen, dass es an Respekt vor den Autoren der Serie mangelt – wie Proksch sagte: „Es ist definitiv der Text, der die Show zu dem macht, was sie ist.“ Die besten Sachen sind normalerweise auf der Seite. Und der Grund dafür, dass es das Beste ist, liegt darin, dass sie monatelang daran gearbeitet haben und es eine Menge wirklich lustiger Leute durchlaufen hat, bevor es bei Ihnen ankommt. Und es ist die letzte Staffel, also streichle ich nicht ihr Ego.“

Proksch meint: „Das Improvisieren ist wirklich ein Sahnehäubchen, weil man sich sehr schnell langweilt, wenn man die gleiche Szene immer und immer wieder spielt.“ Es macht also Spaß, einen anderen Weg zu gehen und zu versuchen, eine neue Ader für mich zu finden. Du hast dieses wunderbare Sprungbrett, von dem du abspringen kannst, und sie haben dir bereits eine Menge Witze geliefert. Sie haben Ihnen bereits gezeigt, wohin die Szene gehen muss. Ich denke (Showrunner Paul Simms) hat gesagt, dass es etwa 60/40 ist – 60 % Drehbuch und dann 40 % improvisiert, was den endgültigen Schnitt betrifft.“

Laut Paul Simms wurde die Improvisation am Set im Laufe der Jahre immer besser, „weil die Schauspieler ihre Charaktere so gut kannten.“ Es ist eine schwierige Sache. Es ist nicht wie bei manchen Shows, wenn die Leute improvisieren (als jemand, der in einer Firma arbeitet oder so). Kayvan muss bedenken, dass er ein Vampir ist, dass er ein uralter Krieger ist, dass er nicht viel über die moderne Welt weiß, dass er einen bestimmten Akzent hat … Und dann darin alles improvisieren. Es geht also nicht einfach um alles, man muss seinen Charakter wirklich gut kennen.“

Der Schlüssel zur Improvisation ist auch der charakteristische Mockumentary-Ansatz der Show, der bedeutete, dass die Schauspieler immer wussten, dass die Möglichkeit bestand, dass sie vor der Kamera stehen würden, „auch wenn es den Anschein hat, als würde es sich um jemand anderen handeln oder es nicht Ihre Linie ist“. sagte Simms. „Das hilft ihnen, die ganze Zeit über in der Szene zu sein. Und am Ende hat es ihnen meiner Meinung nach sehr viel Spaß gemacht.“

Außerdem gab es beim Filmen bestimmter Szenen „kleine Momente“, von denen Simms sagte: „Wir haben einfach für andere Dinge gestohlen.“ Wenn ich mit der Bearbeitung beginne, habe ich immer das Gefühl, dass ich mich nicht mehr daran erinnern kann, was wir geschrieben und was sie improvisiert haben – das liegt zum Teil daran, dass ich ein schlechtes Gedächtnis habe. Aber was am Ende am lustigsten war, würden wir verwenden.“