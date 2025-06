Queens of the Stone Age haben ihren neuen Konzertfilm veröffentlicht Lebendig in den Katakombenzusammen mit einem begleitenden Dokumentarfilm, Lebendig in Paris und vordetailliert die Tage vor ihrer Leistung in den Katakomben von Paris.

Für die nächsten 48 Stunden Fans, die kaufen Lebendig in den Katakomben Zum Download oder Stream über die Website der Band erhält auch auch Lebendig in Paris und vor. Anhänger für beide sind in den YouTube -Clips unten zu sehen.

Holen Sie sich hier Queens von The Stone Age Tickets

Der Konzertfilm hat die Band gefangen, die in den Tunneln der Katakomben von Paris spielte. Eine Pressemitteilung beschreibt die Aufführung als „eine beispiellose Inkarnation von QOTSA in ihrer intimsten, aber buchstäblich Millionen von menschlichen Überresten“, wobei Homme theorette, dass es „das größte Publikum war, für das wir je gespielt haben“.

Verwandte Video

Inzwischen der Dokumentarfilm Lebendig in Paris und vor Bietet „eine exklusive Chronik hinter den Kulissen der turbulenten Tage vor der Leistung der Katakomben (im Juli 2024)… eine emotional belastete Zeit, die die qualvolle Entscheidung zur Verschiebung des verbleibenden„ The End Is Nero “-Tattes aufgrund von Joshua Hommes medizinischem Notfall beinhaltete.

Beide Filme kommen weniger als Woche, bevor Queens of the Stone Age ihre US -Tour mit Unterstützung durch die Kills starten. Date, die nach den oben genannten Verschiebungen im Jahr 2024 verschoben wurden. Die Tour beginnt mit zwei Nächten in Boston am 10. und 11. Juni und hält in Atlantic City, New Jersey, an. Columbus, Ohio; Cincinnati; und Madison, Wisconsin, bevor er am 21. Juni in Chicago mit einem letzten Date in Chicago gewickelt war. Holen Sie sich hier Tickets.

Schauen Sie sich die Anhänger für beide an Lebendig in den Katakomben Konzertfilm und die Lebendig in Paris und vor Dokumentarfilm erstellen unten.

https://www.youtube.com/watch?v=rywubnr8m1o

https://www.youtube.com/watch?v=cxoip6w50AG