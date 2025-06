In einer von IP dominierten Filmkultur ist eine echte Quelle der Aufregung, wenn ein einst starrendes Franchise durch das Hinzufügen neuer Talente kreativ aufgeladen wird. Oder anders ausdrücken: Ich war nie ein großer Fan von Raubtier Filme bis Raubtier: Mörder der Mörder Regisseur Dan Trachtenberg begann sie zu machen. Und jetzt bin ich besessen.

Nach seinen gelobten Arbeiten an Projekten wie wie 10 Cloverfield Lane und die Horrorinfundierung Schwarzer Spiegel Episode „Playtest“, Trachtenberg gab diesen schelmischen Raubtieren mit seinem 2022 -Film neues Leben zu Beute. Trachtenberg bekam dann grünes Licht, um einen zweiten Film in diesem Universum in diesem November zu drehen. Predator: Badlandswährend die Existenz des Hulu-gebundenen Mörder der Mörder wurde bis vor kürzlich geheim gehalten. Die beste Art von Überraschung.

Mörder der Mörder verfügt über viel Beute DNA in ihrer Annäherung an die Aktion (ganz zu schweigen von einigen Ostereier), während sie gleichzeitig das erweitert, was wir über Raubtiere wissen, wie durch drei sehr unterschiedliche Sätze menschlicher Augen zu sehen ist. Das animierte Feature nutzt eine unkonventionelle Struktur hervorragend, um uns die Geschichten von drei erdgeborenen Krieger aus der gesamten Zeit zu bringen: ein Viking für Rache aus dem 9. Jahrhundert, einen Samurai aus dem 16. Jahrhundert, der mit seinem Bruder und einem jungen Pilot des Zweiten Weltkriegs, der sich danach sehnt, sich nach Fliegen zu sehnt. Alle drei befinden sich in der Mitte ihrer eigenen Quests, wenn einer der titelgebenden Aliens unterbricht und seinen Unsichtbarkeitsschild sowie eine breite Palette von wilden Waffen einsetzt, um Menschen zu jagen, die er für würdig hält.

Verwandte Video

Technisch, Mörder der Mörder könnte als Anthologiefilm beschrieben werden, wobei die Geschichte jedes menschlichen Charakters nacheinander als separate Kapitel erzählt wird. Abgesehen davon, dass der Film, sobald sich der Film an den drei Abschnitten bewegt, die diese Charaktere etablieren, für einen endgültigen Akt zusammengebracht werden, der sie in direkten Konflikt miteinander und den Raubtieren selbst bringt. Das Ergebnis ist etwas Größeres als das Ganze, eine mitreißende Außenseiterin voller Überraschungen und jubelnder Momente.

Das ist nicht wirklich ein redety Eine Art Film, aber die Kernstimme von Lindsay Lavanchy, Louis Ozawa Changchien und Rick Gonzalez spielt bewundernswert, und im dritten Kapitel gibt es auch einen Bonusauftritt von Michael Biehn. Und während die Szenenanimation für Videospiele eine Minute dauert, um sich daran zu gewöhnen, bringt es eine bemerkenswerte Aufgabe, diese verrückten Action-Sequenzen in kühner lebendiger Farbe zum Leben zu erwecken.

Um klar zu sein, das Geschichtenerzählen ist hier großartig, aber es ist wirklich die Action, in der dieser Film scheint. Wie mit Beutedie geheime Sauce hier ist fast Looney Melodien-Esque Ansatz: Buckets aus rotem und grünem Blut werden sowohl aufgrund der menschlichen Geschichten als auch auf der Jagd des Raubtiers auf erfinderische Weise verschüttet, die sich als aufregend aus dem Sprung erweisen.

Es ist ein Handwerk erforderlich, um die Art von kluger Gewalt zu schaffen, die einen herzhaften „Hölle Ja!“ vom Publikum und Trachtenberg, Co-Regisseur Joshua Wassung und ihr Team liefern. So wie ihr Wikinger ein Schild ausübt, erweist sich von dort umwerfend und es wird nur von dort aus besser. Es gibt auch eine bemerkenswerte Auswahl an Aktionen, die aus dem brutalen mittelalterlichen Krieg des ersten Teils, dem raffinierteren Schwertspiel des Japan -Abschnitts, und den Luftschlachten, die die Geschichte des Zweiten Weltkriegs definieren, dargestellt.

schade, dass Mörder der Mörder (wie Beute Gehen Sie direkt nach Hulu, anstatt eine Theaterveröffentlichung zu erhalten, da es viele Momente gibt, die von einem auflösenden Publikum geschätzt werden sollen. Noch Ödland wird definitiv in den Kinos später in diesem Jahr und das Ende von gezeigt Mörder der Mörder lässt die Tür offen, damit diese spezielle Geschichte fortgesetzt wird. Für den Fall, dass es nicht klar wäre, wäre das sehr willkommen, da Trachtenbergs Vorstellungskraft hier buchstäblich grenzenlos erscheint. Der Raubtier Franchise ist mehr als sicher in seinen Händen – es ist gedeihen.

Raubtier: Mörder der Mörder beginnt am 6. Juni auf Hulu zu streamen. Sehen Sie sich den Trailer unten an.

https://www.youtube.com/watch?v=ewzpkrnosym