Einer der charmantesten neuen Trends, die in letzter Zeit in Tiktok auftauchen, ist „Goodnight“, in dem sich die Jungs kalten ihre Freunde anrufen, um ihnen eine gute Nacht zu wünschen. Sogar Robert de Niro macht sich auf den Spaß; Kürzlich hat er seinen langjährigen Freund und Mitarbeiter Martin Scorsese, der von dem gesamten Konzept völlig verblüfft war, aufgewählt. „Er ruft vier Mal an, dann holst du endlich und merkt, dass er es ist. Du gehst: ‚Hey, wie geht es dir?‘ ‚Bußgeld.‘ „Wir sehen uns morgen.“ ‚Rechts.‘ ‚Okay.‘ Das Ganze ist ein großes Rätsel. De Niro seinerseits schien es zu genießen, das Video zu machen, das er in seinem Wohnzimmer tat, während er sich mit seinem kleinen Kind das Wiggles ansah.

