In kaum schockierenden Nachrichten hat Martin Scorsese gesagt, er schaue keine Filme mehr in öffentlichen Theatern. In Peter Travers ‚kürzlich gestarteter Blog erinnerte sich der Filmkritiker an ein Gespräch, das er mit dem Regisseur über das rücksichtslose Verhalten von Theaterbesuchern geführt hatte.

Travers schrieb auf ihre Diskussion zurück und schrieb: „Ich fragte den Maestro, warum er keine Filme mehr in den Kinos sieht, und er ging alle tobenden Bullen über das Publikum, die während des Films auf Telefone plappern, Snacks und Vats of Soda aufweisen und ein Geräuschpegel laut halten, um die Schauspieler zu ertrinken.“

Travers erwiderte, indem sie darauf hinwiesen, wie „wir nicht den Mund halten konnten, als wir Kinder waren“. Als Antwort sagte Scorsese: „Ja, vielleicht, aber als wir sprachen, ging es immer um den Film und den Spaß, den wir über die Details gekaut hatten.“

Es ist unklar, wann Travers und Scorsese dieses Gespräch geführt haben, aber der diesjährige Der Minecraft -Film wurde berüchtigt für die Teilnahme des lauten Publikums.