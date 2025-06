Die Aufstellung für den 2025 Punk im Park Los Angeles Festival wurde enthüllt, wobei Headliner Bad Religion, Pennywise, Descendents und die Unterbrecher mit schlechten Religion, Descendents.

Das zweitägige Fest findet am 4. und 5. Oktober im Liegeplatz 46 im Hafen von Los Angeles in San Pedro, Kalifornien, an. Es werden mehr als 40 Acts auf drei Etappen spielen (hier Tickets abholen).

Bad Religion und Pennywise werden die Bill am Samstag (4. Oktober) überschreiten, während Nachkommen und die Unterbrecher die Aufstellung am Sonntag (5. Oktober) übertreffen werden.

Weitere Acts, die über dem zweitägigen Fest spielen, sind Angesicht zu Angesicht, Kreischen Wiesel, die Adicts, steife kleine Finger, Street-Hunde, Comeback Kid, die Bronx, die Opfer, Michael McColgan und der Bombenkader, Tsol, Jugendliche, Agent Orange, Manic Hispanic, Tote to Teenage Taschens, Desschern, Desschotten, Desstrichen, Schattenmagnern, Huschmut, Huschmodus, Huschmodus, Huschmut, Huschmut, Quesmut, Quesouth, Quesouth.

Die Los Angeles -Ausgabe von Punk im Park ist einer von einer Handvoll Orten, an denen das Festival für den Rest dieses Jahres stattfinden wird. Weitere bevorstehende 2025 Punk bei den Parkfests sind Stopps in Portland, Oregon (28. Juni); Denver (18. Juli-19. Juli); und Worcester, Massachusetts (27. September). Holen Sie sich vollständige Details auf dem offiziellen Punk in der Park -Website.

Die vollständige Aufstellung für den 2025 Punk im Park Los Angeles Fest im Poster unten finden Sie im Park.