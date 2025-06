Der erste Teil des neuen Billy Joel -Dokumentarfilms, Billy Joel: Und so geht eswurde am Mittwoch beim Tribeca Festival in New York City uraufgeführt und beschrieben eine dunkle Zeit im Leben des Sängers, als er zweimal Selbstmord versuchte, nachdem er eine Affäre mit seiner besten Freundin und der Frau seines Bandmates hatte.

Wie berichtet von MenschenJoel, der nicht an der Premiere teilnahm, nachdem er kürzlich eine Gehirnstörung diagnostiziert hatte – und sein bester Freund Jon Small war in einer Band namens Attila, als er in den 20ern war. Nachdem Joel bei Small eingezogen war, kam er Smalls Frau Elizabeth Weber und ihrem Sohn allmählich nahe an der Frau.

„Bill und ich haben viel Zeit miteinander verbracht“, sagte Weber im Dokumentarfilm und beschrieb ihre Affäre als „langsame Build“. Als kleiner vermutete, dass etwas zwischen den beiden los war, gestand Joel: „Ich bin in Ihre Frau verliebt.“

Verwandte Video

„Ich fühlte mich sehr, sehr schuldig. Sie hatten ein Kind. Ich fühlte mich wie ein Homewrecker“, erinnerte sich Joel. „Ich war einfach in eine Frau verliebt und wurde in die Nase geschlagen, was ich verdient hatte. Jon war sehr verärgert. Ich war sehr verärgert.“

Diese Auseinandersetzung führte dazu, dass Attilas Auflösung und Weber klein waren – obwohl Joel und Weber später wieder verbunden waren und von 1973 bis 1982 verheiratet waren. Nach dem Ausfall begann Joel stark zu trinken und trat in eine tiefe Depression ein.

„Ich hatte keinen Platz zum Leben. Ich habe in Waschsalz geschlafen und war depressiv, ich denke bis zu dem Punkt, dass ich fast psychotisch war“, sagte Joel im Film. „Also dachte ich mir:“ Das ist es. Ich will nicht mehr leben. “ Ich hatte nur große Schmerzen und es war so, als ob das Rennen so sein wird, wie es heute ist, und heute saugt ich nur.

In einem Versuch, zu helfen, gab Joels Schwester Judy Molinari ihm Schlaftabletten, damit er sich ausruhen konnte. „Aber Billy entschied, dass er sie alle nehmen würde … er war tagelang und tagelang im Koma“, erinnerte sie sich. „Ich ging, um ihn im Krankenhaus zu besuchen, und er lag als Blatt Weiß da. Ich dachte, ich hätte ihn getötet.“

Nachdem Joel aus dem Koma aufgewacht war, versuchte er erneut, Selbstmord zu begehen, indem er das Zitronenversprechen der Möbelpolitur getrunken hatte. Zum Glück war Small in der Nähe, um Joel ins Krankenhaus zu bringen und sein Leben zu retten.

Auf die Frage nach dem Vorfall antwortete Small: „Er hat mir nie wirklich etwas gesagt, die einzige praktische Antwort, die ich geben kann, warum Billy es so schwer nahm, weil er mich so sehr liebte und dass er ihn so sehr verletzt hat. Schließlich vergab ich ihm.“

Nach den beiden Selbstmordversuchen checkte sich Joel in eine „Beobachtungsstation“ ein und wurde einige Wochen später freigelassen.

Als Werbetafel Works Joel in dieser Zeit seines Lebens in „Tomomory Is Today“ von seinem Debütalbum 1971 in der 1971er Lebensdauer eingeholt. Cold Spring Harbor. Auf der Strecke singt er: „Mach mein Bett, ich werde darin liegen/ wenn du nicht kommst, ich werde sicher darin sterben/ zu spät, zu viel geben/ ich habe viel Leben gesehen/ und ich bin verdammt satt, es zu leben.“

Co-Regisseur von Susan Lacy und Jessica Levin, Billy Joel: Und so geht es Premieren Sie im Juli auf HBO und können auch auf Max streamen.

Anmerkung des Herausgebers: Wenn Sie oder jemand, den Sie kennen, mit psychischer Gesundheit zu kämpfen haben, können Sie sich an die Lifeline 988 Suicide und Crisis kontaktieren, indem Sie 988 wählen, „Stärke“ an die Krisentextlinie bei 741741 senden oder unter 988Lifeline.org plaudern.

https://www.youtube.com/watch?v=6XN3HBJG2TC