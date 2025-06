14 Jahre nach Abschluss seiner Rolle als Draco Malfoy in der Harry Potter Die Filmreihe Tom Felton wird den Platin -Blonde -Haar im Herbst am Broadway erneut anziehen.

Ab dem 11. November wird Felton sein Broadway -Debüt als Draco in der Fortsetzung geben Harry Potter und das verfluchte Kindder 19 Jahre nach dem Ende des Originals stattfindet Harry Potter Serie und zeigt Harry, Ron, Hermoine und Draco als Eltern. Feltons Casting Marks zum ersten Mal a Harry Potter Castmitglied der Filmserie ist zurückgekehrt, um ihre Rolle in der Rolle zu spielen Das verfluchte Kind; Die Nachrichten kommen auch als bevorstehend Harry Potter TV -Serie auf HBO, die in den letzten Monaten seine Besetzung gebaut hat.

Holen Sie sich Harry Potter und die verfluchten Kindertickets hier

Felton sagte von seinem bevorstehenden Broadway -Debüt und der Wiederholung seiner Rolle als Draco: „Ein Teil der Harry Potter Filme waren eine der größten Ehrungen meines Lebens. Der Beitritt zu dieser Produktion ist für mich ein vollwertiger Moment Verfluchter Kind In diesem Herbst werde ich auch das genaue Alter sein, das Draco im Stück ist. Es ist surreal, in seine Schuhe zurückzukehren – und natürlich sein legendäres platinblondes Haar – und ich bin begeistert, seine Geschichte durchzusehen und sie mit der größten Fan -Community der Welt zu teilen. Ich freue mich darauf, diesem unglaublichen Unternehmen beizutreten und Teil der Broadway -Community zu sein. “ Holen Sie sich Tickets zu Harry Potter und das verfluchte Kind Hier.