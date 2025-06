Es war einmal zwischen dem dritten und vierten Filmen in der John Wick Universum, eine junge Ballerina/Assassin (sicher, warum nicht), bekommt eine Ahnung von den Menschen, die für den Tod ihres Vaters verantwortlich sind – und vielleicht auch für den Rest ihrer Familie. Natürlich trotzt sie der Regisseurin ihres Stammes (Anjelica Huston), um einige Antworten aufzuspüren, was auf dem Weg viel Chaos verursacht. Zum einen Eva (Ana de Armas) Wirklich mag Handgranaten. Sie mag es besonders gern in den Mund der Menschen.

Die Handgranaten sind nur eine der vielen, viele Waffenabends im Laufe des Jahres Aus der Welt von John Wick: Ballerinader offizielle (etwas unhandliche) Titel der jüngsten Bemühungen, die zu erweitern John Wick Cinematic Universe, nicht nur die vier Keanu Reeves-Action-Filme, sondern auch die 2023 Peacock-Serie vorangegangen Der kontinentale. Als Fahrzeug, um der JWCU mehr Überlieferungen und Nuancen hinzuzufügen und gleichzeitig zahlreiche lustige Action -Sequenzen zu liefern – – Ballerina Funktionen gut. Leider gibt es seinem Star keinen echten Charakter zum Spielen oder eine umfangreiche Handlung.

Ana de Armas hat vor jetzt die zweite Banane in einer Reihe von Actionfilmen gespielt, einschließlich Der graue Mann und eine fantastische Sequenz in Keine Zeit zu sterbenaber jetzt bekommt ihre Chance auf echte Action -Helden -Ruhm. Leider fehlt dem Charakter von Eva eine wirkliche Definition, die über einen Killerinstinkt und einen vagen Sinn für Humor hinausgeht, und im letzteren Fall bekommt sie nie eine große Chance, ihn zur Schau zu stellen.

Es ist zu Recht interessant, einen neu eingeführten Charakter zu beobachten Casino Royale. Doch eine große Prequel-Energie funktioniert nicht wirklich für einen Film, der eigentlich kein Prequel ist, und kombiniert mit ihrem Assassin-Hintergrund ihrer Cookie-Cutter-Dame, fühlt sich Eve am Ende wie eine Cypher.

Der Film versucht, dies zu beheben, indem er ein junges Mädchen für Eva zum Schutz/Rettung vorstellt – eine klassische Möglichkeit, um einen schwierigen Attentäter für ein Publikum zuverlässig zu machen. Das besagte Mädchen und ihr gesamtes Geschäft sind jedoch viel mehr nachträglich (ein wahrscheinliches Opfer von Neustörungen). Letztendlich hat De Armas noch keinen Punkt in ihrer Karriere erreicht, an dem ihre Anwesenheit allein in der Charakterisierung eines Drehbuchs Mängel ausgleichen kann.

Sie ist jedoch gut in einem Kampf, nämlich die rettende Gnade dieses Films. Kein Wunder, dass Eva sich nicht mit niemandem verbinden kann, die meisten Menschen, die sie trifft, werden immer wieder ermordet (oft von ihr). Regisseur Len Wiseman erhielt eine Unterstützung von John Wick Co-Schöpfer Chad Stahelski über die Kämpfe und Stunts, die ständig fließende Choreografie und einige wunderbar erfinderische Momente enthalten, wie die improvisierte Stabbygun von Eva-eine Waffe mit einem Kochkanal, das auf den Vorrat geschaltet ist. Eine weitere herausragende Sequenz besteht darin, dass Eva sich durch die Folgen einer massiven Schießerei arbeitet, nur um festzustellen, dass sie noch etwas aufräumt.

Ein im Dialog eingeführter Thema, spiegelt sich aber in der tatsächlichen Aktion des Films wider, die Idee des „Kampfes wie ein Mädchen“-der Evas primäre Mentor Nogi (Sharon Duncan-Brewster) als Hölle als schmutzig definiert und das Spiel verändert, wenn Ihr Gegner größer und stärker ist als Sie. Diese Haltung inspiriert nicht nur den Titel für das Credit Credits -Thema, wie es von Evanescence aufgeführt wird Natürlichaber informiert viele der besten Momente und unterscheidet die Gewalt hier von dem polierteren „Gun-Fu“ -Stil, der von Mr. Wick in seinen Filmen verwendet wird.

Vergleich Ballerina zum ersten John Wick Erleuchtet auf einer Reihe von Ebenen, da der ursprüngliche Film 2014 den Betrachter langsam in diese Welt der Attentäter und arkanen Rituale zieht. In den ersten 20 Minuten oder so wissen wir nur den Titel, dass er ein jüngster Witwer ist, der gerade einen sehr süßen Hund hat. Erst nach einer brutalen Heiminvasion verstehen wir, wie groß ein Fehler gemacht wurde.

Reeves ist kein Schauspieler, der oft als großer Handwerk des Charakters gefeiert wird, doch die bloße Kraft seiner Filmstar -Persona, kombiniert mit der sofortigen Sympathie, die durch Johns Umstände erzeugt wird, schafft eine Verbindung zwischen Charakter und Publikum, die nur intensität wächst, wie John Unrecht ist, und sich auf seine Suche nach Vengeance aufzeigt. Rache, für das das Publikum aktiv ist, weil Mann War dieser Hund süß? (Die Diskette!)

Ballerina scheitert diesbezüglich-selbst mit der vorab festgelegten Eigenheit der John Wick Die Mythologie arbeitet zu ihren Gunsten – weil Evas Hintergrundgeschichte relativ banal ist und der Charakter nichts zu tun hat, bevor sie sich vor oder nach ihrer Aufnahme auf den Weg machen: Toter Vater, der in einem erweiterten Prolog getötet wurde, den er deutlich Ich würde nie überleben können, kann sich kaum mit dem vergleichen ermordeter Welpe.

Apropos Reeves, seine Anwesenheit in Ballerina Bietet nicht viel auf Mythologie -Ebene oder fügt einen Einblick in die Wiederbelebung des Charakters hinzu John Wick: Kapitel 5. Trotzdem ist er in seiner begrenzten Kapazität eine willkommene Präsenz und er hat eine gute platonische Chemie mit De Armas, sollte die JWCU in Zukunft geeignet sein, sie wieder zu vereinen. Hoffentlich haben zu diesem Zeitpunkt alle Beteiligten ein stärkeres Verständnis dafür, wer Eva als Charakter ist. Abgesehen von dem Teil, in dem sie wie ein Mädchen kämpft.

Aus der Welt von John Wick: Ballerina Explodiert am Freitag, den 6. Juni, in die Kinos. Schauen Sie sich den Anhänger unten an.

https://www.youtube.com/watch?v=0fswsrfpkbw