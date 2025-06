Jared Leto wurde von mehreren Frauen in einem Bericht von sexuellem Fehlverhalten beschuldigt Luftpost am Samstag. Neun Frauen, darunter Model Laura La Rue, teilten ihre mutmaßlichen Erfahrungen mit Leto aus dem Jahr 2006 in Interviews mit Luftpost Senior Editor Elena Clavarino. Die Anschuldigungen reichen von unangemessenen Textnachrichten mit minderjährigen Mädchen bis hin zu Vorfällen, bei denen sich Leto angeblich einem 17-jährigen Mädchen aussetzte und eine explizite Handlung vor einem 18-Jährigen durchführte. Letos Verhalten war „schon lange ein offenes Geheimnis“, sagte eine der Frau Clavarino.

In einer Erklärung an Luftpostein Vertreter von Leto bestritt „ausdrücklich“ alle Vorwürfe. Sie können lesen LuftpostDer vollständige Bericht hier.