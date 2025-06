Magnolia Pictures hat die Übernahme der US -Rechte an den bevorstehenden Dokumentarfilm angekündigt. Es ist nie vorbei, Jeff Buckley. Nachdem der Film auf dem Sundance Film Festival für weit verbreitete Anerkennung privat, wird der Film am 8. August in den Kinos eröffnet, gefolgt von der Veröffentlichung von HBO und HBO Max in diesem Winter.

Unter der Regie von Amy Berg blickt der Dokumentarfilm auf das Leben des geliebten und einflussreichen Rockmusikers durch nie zuvor gesehenes Filmmaterial aus Buckleys persönlichen Archiven zurück. Es enthält auch intime Interviews mit seiner Mutter Mary Guibert; ehemalige Partner Rebecca Moore und Joan Wasser; ehemalige Bandkollegen Michael Tighe und Parker verwandt; und Zeitgenossen wie Ben Harper und Aimee Mann.

„Ich habe praktisch meine gesamte Karriere damit verbracht, diesen Film zu machen, der einen sehr intimen Blick auf einen der größten Sänger und Songwriter aller Zeiten werfen“, sagte Berg in einer Presseerklärung. „Ich bin so aufgeregt, dass Magnolia und HBO an Bord gekommen sind, um diesen Film mit der Welt zu teilen und alten Fans und neuen Publikum die Chance zu geben, Jeff aus diesem einzigartigen Aussichtspunkt zu erleben. Ich könnte mir kein besseres Team vorstellen, um dies in die Welt zu rollen!“

Buckley war erst 30 Jahre alt, als er im Mai 1997 in einem zufälligen Ertrinken in Memphis ‚Wolf River starb. Obwohl er zu seinen Lebzeiten nur ein Studioalbum veröffentlichte, 1994 AnmutEs gilt allgemein als eines der besten Alben aller Zeiten und enthält eine der definitivsten Versionen von Leonard Cohens „Hallelujah“.

Besuchen Sie unsere 2019 -Feature zum Feiern des 25. Jahrestages von Anmutwo Künstler wie Pete Yorn, die Wundwunde und Jason Hawk Harris über das Album und seine Wirkung hier nachdenken.