Hören Sie sich an: Apple Podcasts | Spotify | Amazon Podcasts | Weitere Plattformen

Mark Hamill hat einen Jedi, einen Clown -Prinzen des Verbrechens und fast alles dazwischen gespielt – aber es ist Das Leben von Chuck Dass er sagt, könnte eine der besonderen Erfahrungen seiner gesamten Karriere sein. Die Popkultur -Ikone setzte sich mit Kyle Meredith zusammen, um über den neuen Mike Flanagan -Film zu sprechen, einer surrealen, poetischen Meditation über die Existenz, die auf einer Stephen King Novella basiert. Hören Sie sich die obige Episode an oder wo immer Sie Ihre Podcasts erhalten.

Für Hamill schlug der emotionale Kern des Films schwer – sowohl als Performer als auch als jemand, der über ein langes Leben auf dem Bildschirm nachdenkt. „Es ist eine solche Bestätigung von Leben, Liebe und Hoffnung“, sagt er. „Es ist wie … wie ein kleiner unbedeutender Moment im Bogen Ihres ganzen Lebens entscheidend werden kann.“ Er schreibt Flanagans Adaption dafür zu, dass er die zeitverstellende Struktur der Novella beibehalten und die Besetzung lobte, einschließlich eines Szenenstängers Tom Hiddleston und einer emotional reichen Leistung des jungen Newcomers Benjamin Pajak.

Der Schauspieler bezieht den neuen Film sogar auf die Nachrichten hinter seiner berühmtesten Rolle. „Ich habe George (Lucas) gesagt, ich habe die Idee der Kraft so sehr geliebt, weil es so spirituell ist, dass sich die Menschen nicht unwohl fühlen“, erklärt er. „Als Yoda auf die Bühne kam, ging es nicht um Religion – es war etwas, das jeder zu seinen eigenen Bedingungen akzeptieren konnte.“ Der gleiche Geist, sagt er, fließt durch Das Leben von Chuck. „Dieser Film versichert Ihnen, dass alles in Ordnung sein wird. Sie müssen an die inhärente Güte der Menschen glauben oder worum geht es?“

Hören Sie sich Mark Hamill an, über Das Leben von Chucksein langer Weg von Schulleiter Zu Star Warsund mehr in der neuen Folge oben oder durch Ansehen des Videos unten. Machen Sie die neuesten Folgen auf dem Laufenden, indem Sie folgen Kyle Meredith mit… Auf Ihrer Lieblings -Podcast -Plattform; Schauen Sie sich außerdem alle Serien im Konsequenz -Podcast -Netzwerk an.

https://www.youtube.com/watch?v=ycwcgohizu8

Verwandte Video