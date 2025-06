Chappell Roan führte am Samstagabend eine spannende Wiedergabe von Hearts „Barracuda“ während ihres Headliner -Sets im Primavera Sound in Barcelona durch. Sehen Sie sich die Wiederholung unten an.

Kurz nach dem Gesang „Hot to Go!“ Roan startete in ihr Cover der klassischen Rockstrecke. Die Prinzessin im Mittleren Westen hat zuvor „Barracuda“ abgedeckt, einschließlich der Limits von Austin City 2024 während ihrer letzten Tour und beschrieb sie als einen ihrer Lieblingslieder. Der Rest ihres Sets bei Primavera Sound beinhaltete Auftritte von „Naked in Manhattan“, „nach Mitternacht“ und „My Kink is Karma“, bevor sie mit „Pink Pony Club“ schloss.

Chappell ist im August wieder auf Tour und spielt in Europa und Großbritannien die Festival -Rennstrecke (erhalten Sie hier Tickets). Ab sofort lautet ihre letzte Show des Jahres im November, der Headliner Corona Capital in Mexiko -Stadt.

Chappell Roan veröffentlichte ihr Debütalbum Der Aufstieg und Fall einer Prinzessin im Mittleren Westen 2023. Seitdem hat sie es mit dem von Grammy nominierten „Viel Glück, Baby!“ Und das Land beeinflusste das Lied der Woche „The Giver“.

Anfang dieses Jahres gewann sie den Grammy für die beste neue Künstlerin und nutzte ihre Rede, um leidenschaftlich für Labelköpfe zu bitten, um Künstler lebenswerte Löhne zu bezahlen und Zugang zur Gesundheitsversorgung zu ermöglichen.

In der Zwischenzeit startete Heart gerade ihre eigene Tour durch Nordamerika bis zum Ende des Sommers. Holen Sie sich hier Tickets. Und hören Sie Nancy Wilson bei einem kürzlich erschienenen Auftritt auf den Ursprüngen von „Barracuda“ auf Die Geschichte hinter dem Lied.