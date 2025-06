Während des Sets von Air’s am We Love Green Festival in Paris am Samstag brachte das französische elektronische Pop -Duo einen besonderen Gast und Superfan Charli XCX heraus, um ihre durchzuführen Talkie Walkie Track „Cherry Blossom Girl“.

Charli schloss sich Air auf der Bühne an, um auf ihrer psychedelischen Strecke Vocals zu singen, die von einem neongrünen LED -Display umrahmt wird, der an die Chartreuse von ihr erinnert Gör Albumkunstwerk. Später in dieser Nacht drückte sie ihre Dankbarkeit auf Twitter aus und schrieb: „Träume werden wahr

Der Gör Popstar wird diesen Sommer bei einer Handvoll anderer europäischer/britischer Festivals auftreten, darunter Primavera Porto, ParkLife, Way Out West und mehr (Tickets hier). Air ist auch auf Tour und spielt Festivals und Shows in Europa und Großbritannien im Sommer. Später im September werden sie auf den Weg nach Nordamerika gehen und ihr Debütalbum aufführen Mondsafari Insgesamt (hier Tickets erhalten).

Airs neueste Rekord Le voyage dans la lune wurde im Jahr 2012 veröffentlicht. Erst am vergangenen Samstag markiert ein Jahr seit der Veröffentlichung von Charli XCXs sechstem Album Gör.

