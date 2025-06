Willkommen Zurück zum Crate Digging, einer wiederkehrenden Kolumne, in der Künstler die Musikgeschichte auf der Suche nach Alben erforschen, die jeder hören sollte. In dieser Ausgabe entdeckt La Luz Songwriter und Frontfrau Shana Cleveland 10 großartige Alben, die sie vor ihrem Auftritt beim Music Festival and Conference, das am 12. und 14. Juni in Wichita, Kansas, auftritt, versteckte Juwelen entdeckt.

Es gibt nichts Schöneres als zu stolpern über ein verstecktes Juwel, oder? Das Gefühl, einen Song, einen Künstler oder ein Album zu entdecken, von dem Sie – und scheinbar alle anderen – nichts wissen, nur dass es Sie umhauen kann. Es ist fast so, als ob es nur für Sie gemacht wäre, und jetzt können Sie das Wort über seine Magie verbreiten.

Jeder, der zumindest zur Hälfte in Musik als Kunstform investiert hat, hat sicherlich eine solche Erfahrung gemacht. Shana Cleveland, Frontfrau des Indie -Rock -Act La Luz, hat es sicherlich getan. Als begeisterter Fan von Subkulturen wie japanischen Surfrock, Old-School Soul und dem Kambodschanischen Pop des 20. Jahrhunderts hat sie eine Fülle von großartigen Platten, auf die sie nur empfehlen kann. Wir ließen sie genau das tun.

Vor ihrem Auftritt beim Music Festival and Conference in Wichita, Kansas, setzten wir uns mit Cleveland zusammen, um 10 großartige Alben, die sie für mehr Musikfans besessen zu halten, über 10 großartige Juwelenalben zu erfahren.

„The Beatles ist meine Lieblingsband, also hätte ich definitiv nur zu den Platten gehen können, die jeder kennt“, sagt sie über ihre Entscheidung, mich auf weniger gehörte Alben zu konzentrieren. „Aber ich dachte, das wäre interessanter.“ Es war sicherlich.

Schauen Sie sich alle versteckten Edelsteine ​​von Shana Cleveland von La Luz an. Dann schnappen Sie sich Tickets für das Musikfestival und die Konferenz 2025, um La Luz live im Konzert zu fangen und das Thema der Künstler-Helping-Künstler mit ihrer Wochenendkonferenz fortzusetzen.

Yanti Bersaudara – Yanti Bersaudara

Ich habe zwei Alben dieser Band Yanti Bersaudara ausgewählt, einer indonesischen Band aus den 70ern. Ich denke, sie haben vielleicht auch in den späten 60ern einige Alben gemacht. Aber dies ist eine meiner Lieblingsbands, und ich komme ständig zu ihren Alben zurück, um sich inspirieren zu lassen. Es gibt einfach erstaunliche, eindringliche Schwester -Vokalharmonien. Sie haben immer eine wirklich tolle Backing -Band und die Arrangements sind einfach wirklich cool.

Die beiden Alben, die ich mag, gibt es eine Platte mit dem Titel (Yanti Bersaudara) und ein anderer nannte Sinbad…

Strom Yanti Bersaudara auf Apple Music oder Amazon Music | Kaufen Sie Vinyl