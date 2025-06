Für ihre Rolle als Pionierin Christy Martin in einem bevorstehenden Biopic wurde Sydney Sweeney den vollen christlichen Ballen und verwandelte ihren Körper schnell und radikal, um das Teil am besten zu passen.

„Ich kam an Bord, um Christy zu spielen, und ich hatte ungefähr dreieinhalb Monate Training“, sagte Sweeney W Magazin in einer neuen Titelgeschichte. „Ich fing an zu essen. Ich habe morgens eine Stunde lang Gewicht ausgebildet, ungefähr zwei Stunden lang mittags und nachts für eine Stunde wieder Gewicht ausgebildet.“

„Mein Körper war völlig anders“, fuhr sie fort. „Ich habe in keiner meiner Kleider gepasst. Ich bin normalerweise eine Größe 23 in Jeans, und ich trug eine Größe 27. Meine Brüste wurden größer. Und mein Hintern wurde riesig. Es war verrückt! Ich dachte: ‚Oh mein Gott‘ … aber es war erstaunlich: Ich war so stark, wie verrückt stark.“

Entsprechend WSweeney ließ das Gewicht in nur sieben Wochen fallen, um ihre Rolle als Cassie in der neuen Staffel der Hit HBO -Serie wiederzugeben Euphorie.

Ein richtiger Titel- und Veröffentlichungsdatum für die von David Michôd inszenierte Biopic muss noch bekannt gegeben werden. Sweeney wird kürzlich auch dank ihres Einzigartigen Schlagzeilens gemacht.