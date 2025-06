Manchmal fühle ich mich schlecht für den Raubtier. Von den beiden großen Franchise-Franchise-Franchise-Franchise-Franchise-Fox-Science-Fiction-Kreaturen, 80er, 80er und 90er Jahren, hatten die Aliens mit Kritikern und Publikum viel mehr Glück. Aber die Raubtier Die Serie hat sich lange so gefühlt, als würde es Schwierigkeiten haben, mit der Meisterschaft des ursprünglichen John McTiernan -Thrillers von 1987 Schritt zu halten.

In den folgenden Jahrzehnten seit dem ersten Film gab es vier direkte Fortsetzungen und zwei Ausgründungen (in denen sie sich gegen ihre Xenomorph -Cousins ​​abspielen), und zunächst haben nur wenige von ihnen den entzückten Empfang des ersten. In den letzten Jahren scheint sich diese Flut jedoch gedreht zu haben, was uns dazu gebracht hat, die anderen wichtigen Versuche zu überdenken, die Raubtiere auf dem Bildschirm darzustellen Aliens gegen Predator Filme in diesen; Wer gewinnt, wir verlieren in dieser Hinsicht).

Schließlich ist die Idee von intergalaktischen Spieljägern mit High-Tech-Waffen und einem Umhang, der sie so gut wie unmöglich macht, ein formbares Konzept, das für eine Vielzahl von Einstellungen und Kontexten geeignet ist. Welche haben funktioniert und welche haben es nicht? Schnallen Sie sich Ihren Minigun an, verprügeln Sie etwas Schlamm über sich selbst und bleiben Sie für unseren bislang Hauptleitungs -Predator -Filme bei uns. Beeilen Sie sich – wir haben keine Zeit zum Bluten.

– Clint Worthington

Senior -Schriftsteller