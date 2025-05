Queens of the Stone Age haben einen neuen Konzertfilm angekündigt, der live in den legendären Katakomben von Paris aufgenommen wurde.

Genannt Königinnen der Steinzeit: lebendig in den KatakombenDer Film fängt die Band ein, die im berühmten Osuary unter den Straßen von Paris eine Reihe von Stripp -Back -Songs aufführt und ihren Sound zusammen mit der eindringlichen Stille der Tunnel webt. Es wurde im Juli 2024 gedreht und wird ab dem 5. Juni auf der Website der Band mieten oder kaufen.

Das Konzert war etwas, das Frontmann Josh Homme seit fast zwei Jahrzehnten im Sinn hat, und markierte das erste Mal, dass eine Band von der Stadt Paris eine legale Sanktion erhielt, um in den Katakomben aufzutreten, unter den 6 Millionen Leichen, die dort ruhten. In einer Presseerklärung scherzte Homme, es war „das größte Publikum, für das wir je gespielt haben.“

Homme sagte weiter und sagte: „Wenn Sie jemals heimgesucht werden, sind mehrere Millionen tote Menschen der Ort. Ich habe mich in meinem Leben noch nie so willkommen gefühlt.“

Musikalisch wurde der Band ihren Sound auf akustische Grundlagen zurückgezogen (teilweise aufgrund des Mangels an elektrischen Filialen), die durch einen dreiteiligen Saitenabschnitt verstärkt wurde. Währenddessen erhöhen zusätzliche Elemente – wie die Verwendung von Ketten und Stäbchen als Percussion oder die Tatsache, dass es keine Overdubs oder Änderungen gibt – zum Charakter der Leistung und lädt die Einstellung selbst ein, ein aktiver Spieler in der Vision von Qotsa zu sein.

In der Tat sagte Hélène Furminieux von Les Catacombes de Paris: „Die Katakomben von Paris sind ein fruchtbarer Grund für die Phantasie… Untergrund zu gehen und die Reflexionen über den Tod zu konfrontieren, kann eine zutiefst intensive Erfahrung sein. Die Stille innerhalb der Katakomben. “

In seinen eigenen Worten sagte Homme: „Wir sind so beruhigt, weil dieser Ort so abgezogen ist, was die Musik so abgestreift macht, was die Worte so abgezogen macht. Es wäre lächerlich zu versuchen, dort zu rocken. Alle diese Entscheidungen wurden von diesem Raum getroffen. Dieser Raum diktiert alles, es ist verantwortlich.

Vorbestellungen für die Königinnen der Steinzeit: lebendig in den Katakomben Konzertfilm sind noch nicht abgeschlossen, und Fans, die vor dem 7. Juni kaufen, erhalten exklusiven Zugang zu Foot Moves hinter den Kulissen. Die Leistung wird auch in Audio-Formaten zur Verfügung gestellt, wobei die Details voraussichtlich „in den kommenden Wochen“ bekannt gegeben werden. Sehen Sie sich den Trailer zu dem Film unten an.

In der Zwischenzeit wird QOTSA im nächsten Monat für ihre US -Tourdaten mit The Kills auf die Straße gehen und ihren ersten großen Ausflug seit der Band markieren, um eine Reihe von Shows zu verschieben und abzusagen, damit Homme „Essential Medical Care“ erhalten konnte. Holen Sie sich hier Tickets.

