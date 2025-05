Drei Jahre nach der Verpackung der Produktion der erste Trailer für Marvel’s Eisenherz ist endlich fallen. Die ersten drei Folgen der Premiere der Disney+ Series am 24. Juni – sehen Sie sich den Trailer unten an.

Sich herausspinnen Black Panther: Wakanda für immer und Exekutive von Ryan Coogler, produziert, Eisenherz Zentren in Riri Williams (Dominique Thorne) Ein genialer MIT -Student, der eine Kraftpanzerung aufbaut, die mit Tony Starks Iron Man mit sich kommt. Zu Hause in Chicago verbindet sie sich mit Misfit Criminal Parker Robbins (Anthony Ramos), um ihr Projekt zu finanzieren. Robbins hat jedoch eine dunkle, mystische Person als Motorhaube, und die Partnerschaft verwandelt sich in einen Kampf zwischen Technik und Magie.

Sacha Baron Cohen soll auch eine Rolle spielen, obwohl es auch mit dem Trailer nicht bekannt ist. Lyric Ross, Alden Ehrenreich, Anji White und Jim Rash sind ebenfalls mitspielen.

https://www.youtube.com/watch?v=wpw36ldaqnm

