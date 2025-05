Neun Inch Nails haben Future Ruins angekündigt, ein neues eintägiges Musikfestival, das am Samstag, den 8. November 2025, im Los Angeles Equestrian Center stattfindet.

Future Ruins wurde von Trent Reznor und Atticus Ross erstellt und kuratiert und wird als „einzigartiges Musikfestival: ein tagelanges Ereignis, bei dem die einflussreichsten Film- und Fernsehkomponisten der Welt auf die Leinwand auf die Bühne auf die Bühne auftreten.“

„Es geht darum, Menschen, die buchstäblich das Beste der Welt sind, um das Publikum auf eine emotionale Fahrt mit der Musik zu bringen, die Gelegenheit, neue Geschichten in einer interessanten Live -Umgebung zu erzählen“, erklärte Reznor in einer Erklärung.

„Es gibt keinen Headliner. Es gibt keine Hierarchie. Dies ist eine gestapelte Reihe von Visionären, die etwas tun, das Sie vielleicht nicht wieder sehen“, fügte Reznor und Ross hinzu.

Alongside Reznor and Ross, the lineup features such composing luminaries as John Carpenter, Danny Elfman, Claudio Simonetti’s Goblin, Mark Mothersbaugh, Hildur Guðnadóttir, Kyle Dixon & Michael Stein, Ben Salisbury & Geoff Barrow, Questlove, Isobel Waller-Bridge, Terence Blanchard, and more.

Tickets für zukünftige Ruinen 2025, einschließlich GA- und VIP -Pässe, werden ab Mittwoch, dem 21. Mai, um 12:00 Uhr Ortszeit über die Website des Festivals verkauft.

Reznor und Ross haben sich als eines der beeindruckendsten Duos der letzten 15 Jahre etabliert und Academy Awards für gewonnen Das soziale Netzwerk Und Seelezusammen mit zahlreichen anderen Nominierungen. Als nächstes werden sie die Punktzahl für komponieren Tron: Aresder unter dem Spitznamen Nine Inch Nails veröffentlicht wird.

Apropos Nine Inch Nails, sie werden bald ihre „Peel It Back World Tour“ beginnen, wobei sich die Daten bis September erstrecken. Holen Sie sich hier Tickets.

Zukünftige Ruinen 2025 Aufstellung:

Cristobal Tapia de Veer (Babygirl, Smile, The White Lotus, Black Mirror, Utopia (UK), Philip K. Dicks elektrische Träume, Ponyboi, der dritte Tag, National Treasure (UK), das Mädchen mit all den Geschenken, Menschen, Menschen)

Ben Salisbury & Geoff Barrow (Ex Machina, Bürgerkrieg, Männer, Dokk, Vernichtung, Luce, freies Feuer, schwarzer Spiegel, Entwickler)

Danny Elfman (Batman, Pee-wees großes Abenteuer, Edward Scissorhands, The Nightmare vor Weihnachten, Beetlejuice, Männer in Schwarz, Gutes Willensjagd, Charlie & the Chocolate Factory, Big Fish, Alice im Wunderland, Spider-Man, Milch)

Claudio Simonettis Goblin (Suspiria, Profondo Rosso/Deep Red, Morgendämmerung der Toten, Dämonen, Tenebrae, Phänomene, Opera)

Hildur Guðnadóttir (Joker, Tschernobyl, ein Spuk in Venedig, Sicario: Tag des Soldado, Mary Magdalene, Tár, 28 Jahre später: Der Knochentempel, Frauen reden, Hedda)

Eine Leistung von Howard Shore’s Punktzahl von David Cronenbergs Absturz

Isobel Waller-Bridge (München: Der Rand des Krieges, Emma., Schwarzer Spiegel, ich kam vorbei, böse kleine Buchstaben, Fleabag, die Lektion, der Junge, der Maulwurf, der Fuchs und das Pferd, die Elster, Süße)

John Carpenter (Halloween, sie leben, das Ding, Christine, Flucht aus New York)

Kyle Dixon & Michael Stein (Fremde Dinge, in der Nacht verloren, das Loch im Zaun, Kugeln, einheimischer Sohn, Schmetterling, Rentner, Tal des Booms)

Mark Mothersbaugh (Das Leben im WasserAnwesend The Royal Tenenbaums, Rushmore, Flaschenrakete, Rugrats, The Lego -Film, ein Minecraft -Film, Kokainbär, Thor: Ragnarok)

Questlove (präsentiert die Partiturarbeiten von Curtis Mayfield)

Robert Aiki Aubrey Lowe (Candyman, Meister, Telemarketer, die Farbe der Pflege, Heuschreckrepublik, Macht, Unum, Samen, Leben danach)

Tamar-Kali (Mudbound, Shirley, der Assistent, das Feuer im Inneren, das Letzte, was er wollte, am Sonntag, Palmer, die Lüge, Little Richard: Ich bin alles)

Terence Blanchard (Blackkklansman, Malcolm X, Inside Man, Da 5 Bloods, als die Deiche brachen, eines Nachts in Miami, dem König der Frau, Perry Mason)

Trent Reznor & Atticus Ross (Das soziale Netzwerk, Watchmen, Gone Girl, Seele, das Mädchen mit dem Drachen Tattoo, Herausforderer, Reich des Lichts, Wellen, den Vietnamkrieg, Manker, The Killer)

Volker Bertelmann alias Hauschka (Alles ruhig an der Westfront, Konklave, Löw)