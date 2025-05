Scarlett Johansson veranstaltet das Finale der Saison 50 am Wochenende an diesem Wochenende Samstagabend liveund Gerüchte wirbeln, dass es die letzte Folge für ihren Ehemann und den langjährigen Wochenend -Update -Anker Colin Jost sein könnte. In Erwartung erscheint das Paar für die Folge dieser Woche zusammen in einer urkomischen neuen Promo, wobei Sarah Sherman einsteigt, um den Tag zu retten.

Snl Hat sich nie auf Kosten von Johansson und Josts Beziehung vor Witzen gescheut (insbesondere während des Wochenend -Update -Witzwitzes). Aber da es möglicherweise Josts letztes Go-Around ist, scheint Johansson ein paar süße Rache an seinem langjährigen Co-Alchor der Wochenend-Update, Michael Che, zu planen. „Ich habe das Gefühl, dass es fast meine Verantwortung ist, einen Weg zu finden, Michael zurückzubrennen. Vergeltung, ich würde sagen, sollte zu erwarten sein“, sagte sie zu Eitelkeitsmesse In einem neuen Interview. Unnötig zu erwähnen, dass die Folge dieses Wochenendes ein Trottel sein sollte.

https://www.youtube.com/watch?v=01niygqy0i8