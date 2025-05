In den Kinos wie AMC und Regal im April kinderfreundlich Ein Minecraft -Film und erwachsener Prestige -Horrorfilm Sünder waren die großen Erfolgsgeschichten. An anderer Stelle im Multiplex, 1996, Happy Gilmore2005 Stolz & VorurteilUnd Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith spielten auch mit vollen Häusern. Die Theater waren voller Lachen und Jubel, als die Gelegenheit es forderte – obwohl all diese Filme seit 20 Jahren oder länger da waren.

Revival-Screenings und Wiederveröffentlichungen waren in den letzten Jahren in großen und kleinen Theatern zugenommen, da die Branche weiterhin von einer turbulenten Zeit zurückspringt. Tatsächlich erzählt Amanda Salazar, Programmierdirektorin für die Vidiots des Los Angeles Indie Video Store/Revival Theatre Folge Dass die 2020er Jahre „eine sehr aufregende Zeit für das Repertoire-Kino“ waren, was sie der branchenweiten Abschaltung zuschreibt, die im Jahr 2020 begann (aus dem offensichtlichen Grund).

„Wir mussten uns alle durch Streaming- und physische Medien, die Arbeit oder Besuchsarbeit, die wir noch nicht gesehen hatten, mit dem Kino schützen und uns wieder einsetzen. Eine Filmausbildung zu Hause fand statt“, sagt sie. Aus Salazars Perspektive ist es etwas, das sie in dieser Zeit, die sie verbracht hat, zu sehen, dass ältere Filme einen Kassenerfolg erzielen. Die Leute wollen jetzt Filme erleben, die sie vielleicht zu Hause zu Hause gesehen haben, „mit dem besten Bild und Geräusch, das sie können, und die gemeinsame Erfahrung haben, die sie möglicherweise verpasst haben.“

Wenn Sie ältere Filme zurück in die Theater bringen, können Unternehmen aus allen Seiten der Branche die reiche Geschichte des früheren Kinos nutzen, während das Publikum die Chance hat, neue Titeln für neue zu Themen zu entdecken oder alte Favoriten wiederzuentdecken-oft mit Bonusmaterial oder besonderen Überraschungen.

Die Motivationen, warum ein Film erneut veröffentlicht werden könnte, sind viele: Jubiläen sind ein großer Faktor (beide Stolz & Vorurteil Und Rache der Sith werden dieses Jahr 20 Jahre alt), aber nicht die einzige Entschlossenheit. Laut Ryan Wood, SVP und Head Film Käufer für AMC-Theater könnte die Entscheidung, einen Film erneut zu verfolgen, von Ketten wie AMC stammen, aber die meiste Zeit, die er aus dem Studio stammt. „Es braucht jedoch wirklich ein Joint Venture der beiden Parteien, die dahinter kommen wollen.“

Gibt es eine Grenze für die Art von Filmen, die in den Kinos neu veröffentlicht werden könnten? Im Allgemeinen ist Adam Rymer, der Chef der Regal Cinemas, der kommerzielle Werbespot der Meinung, dass „wenn irgendetwas eine Geschichte und ein Vermächtnis aufgebaut hat und positive Konnotationen damit verbunden ist, denke ich, dass es eine Chance gibt“, um erfolgreich zu sein. Eine hypothetische Idee, die Rymer erwähnt Warcraftinszeniert von Duncan Jones und basierend auf den Blizzard Entertainment Games. Eine neue Ausgabe des Videospiels oder einige andere Nachrichten rund um das Franchise könnte „eine weitere Gelegenheit für uns bieten, das zurückzubringen und zu sagen:“ Hey, vielleicht haben Sie das erste Mal nicht erlebt. „

Ryan Turek, Vizepräsident von Blumhouse für Spielfilmentwicklung, ist der Ansicht, dass Horror im Allgemeinen als Neuveröffentlichung großartig spielt: „Weil es der schlimmste Film der Welt sein könnte, aber Sie bringen alle zusammen zum Lachen. Es gab einen Film namens namens namens namens Ohne Einladung Über eine Katze, die von einem Dämon besessen wird und dann die Katze auf ein Boot springt und beginnt, Menschen zu töten. Ich würde das gerne mit einer Menge Menschen sehen, die diesen Film noch nie in ihrem Leben gesehen haben. Das wäre unglaublich. “

Für Blumhouse ist die Neuveröffentlichung seiner Filme eine Gelegenheit, sich mit seinem Kernpublikum von Horrorfans, über spezielle Event-Serien wie Blumfest und auf halbem Weg zu Halloween zu verbinden. Diese besonderen Vorführungen, Blumhouse, können Familien tatsächlich zusammenbringen, da laut Blumhouse -Marketing -Leiterin Karen Barragan „Eltern, insbesondere Mütter, ihre Kinder dazu neigen, wirklich zum Entsetzen vorzustellen.“

Das Unternehmen hat Zahlen dazu: In einer Umfrage über selbsternannte amerikanische Horrorfans im Jahr 2023 stellte Blumhouse fest, dass 95% der Befragten Horrorfilme mit Familienmitgliedern, darunter Eltern (60% Mama, 49% Dad) oder Geschwister (44% Schwester, 39% Bruder). Für 69% der Umfrageteilnehmer wurde das Anschauen von Horrorfilmen als „Familienbindung -Ritual“ angesehen.

„Es gab eine Generation von Eltern, die gesehen hatten Halloween Als sie jung waren „, sagt Turek.“ Und als wir den Neustart des HalloweenEs gab Leute, die ihre Kinder ins Theater brachten. Es ist ein Generationsgeschenk, das von Eltern zu Kind übergeben wird: „Wenn Sie älter werden, werde ich Ihnen diesen Film zeigen, aber es wird in einem Theater sein, wie ich es gesehen habe.“ Und das ist super cool. “