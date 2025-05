Eines Tages wird Tom Cruise sterben. Es ist eine einfache Tatsache der Biologie und des Schicksals. Doch diese gegenwärtige Ära seiner Karriere scheint als Protest gegen diese blasphemische Vorstellung zu existieren – die Idee, dass Tom Cruise jemals aufhören könnte zu rennen oder zu machen Mission: unmöglich Filme. Er hört sicher nicht auf zu rennen rein Mission: Unmöglich – die letzte AbrechnungDer achte Film in der Franchise, die 1996 begann.

Es macht Spaß, sich daran zu erinnern, wie all dies mit einem Filmkritiker begann Mission: unmöglichRoger Ebert sagte: „Das Endergebnis eines Films wie diesem ist, Tom Cruise sieht cool aus und hält unsere Aufmerksamkeit, während wir ordentliche Dinge tun, die wir nicht ganz verstehen – sie so schnell und mit so viel Stil zu tun, dass wir unsere Fragen auf Eis legen und mit dem Fluss gehen.“ Es ist ein Beweis für die Konsistenz dieses Franchise, dass sich in den letzten drei Jahrzehnten so viel verändert hat, Cruise jedoch immer noch cool aussieht und unsere Aufmerksamkeit auf sich zieht.

Es ist jedoch falsch, dass Tom Cruise sich nie ändern wird, da sich Cruise zusammen mit der Welt verändert hat. Das ist etwas Die letzte Abrechnung Am Ende präsentiert sich versehentlich, indem er aggressiv in die Vergangenheit zurückrief und uns daran erinnerte, dass dies einmal ein Franchise über einen Spion war, der in eine Spionagescheiße geriet. Heute ist es in … etwas mehr verwandelt.

Wenn Sie sich nicht erinnern, was im vorherigen Film passiert ist, Tote Abrechnung Teil 1Machen Sie sich keine Sorgen, da sich bisher eine vollständige Teile auf… Sequenz zu Beginn des Films (wenn auch mit viel visuellem Flair) befindet. Aber eine schnelle Zusammenfassung für die Zwecke dieser Bewertung: Tote Abrechnung führte eine superverstärkte KI vor, die als Entität bekannt ist und die die Weltherrschaft mit einem Vorsprung seines „Agents“ Gabriel (Esai Morales) sucht-das Geheimnis der Zerstörung des Entität ist in einem versunkenen U-Boot gefangen, das einen ausgefallenen Goldschlüssel benötigt, um freigeschaltet zu werden. Am Ende von Tote AbrechnungGabriel ist entkommen und die Entität läuft wild, aber Ethan hat den ausgefallenen Goldschlüssel – und richtet die kommende Aktion ein.

Der schlimmste Aspekt von Tote Abrechnung war diese unsinnige KI -Handlung und wenn Die letzte Abrechnung Hatte das Unternehmen in den ersten 10 Minuten getötet und sich stattdessen auf eine geerdete Bedrohung für Ethan und sein Team konzentriert, hätte ich diesem Film einen A +++ gegeben. Leider soll es nicht sein, und die Verschwörung bleibt genauso chaotisch: Es gibt Linien und Momente, die in die erste Hälfte des Films fallen, als würden sie später eine gewisse Bedeutung haben, nur um nicht im geringsten bezahlt zu werden. In der Zwischenzeit fühlen sich große Handlungsmomente in die Aktion gezwungen.

Mindestens Letzte Abrechnung konzentriert sich mehr auf seine Ensemble -Besetzung, und relativ neue Teammitglieder wie Pom Klementieff und Greg Tarzan Davis haben ihre Momente neben Hauptstützen wie Ving Rhames und Simon Pegg. Hayley Atwell ist so ein Spiel wie immer und bekommt etwas mehr Zeit als der Rest, da ihr neuer Status als brünette Partner von Ethan Hunt. Die Chemie zwischen ihr und Kreuzfahrt ist jedoch so weit, dass es gut ist, dass der Film nicht davon abhängt, dass das Publikum in ihre Beziehung investiert.

Zumindest das Stuntwork bleibt beispiellos, wobei die klimatische Konfrontation der kleinen Ebene besonders gut in IMAX spielt. (Wenn Sie es übrigens in IMAX sehen, halten Sie Ausschau nach mindestens einem cleveren Seitenverhältnis-Übergang.) Während so viel von dem Aufbau herum Tote Abrechnung Dreht sich um einen massiven Stunt – Tom Cruise fährt ein Motorrad von einem Berg! – Das Ausmaß der Aktion fühlt sich etwas kleiner an, aber in Aktion ist klar, wie viel davon praktisch gemacht wird und wie viel davon offen umwerfend ist.

Die letzte Abrechnung ist ein erfolgreicherer Film als Tote Abrechnung denn während Tote Abrechnung Hatte einige Versatzstücke, die wirklich Spaß machten (wie das Auto -Verfolgungsjagd durch Rom oder die endgültige Zugsequenz). Letzte Abrechnung Hat tatsächlich ein Ende im Gegensatz zu einem vagen Cliffhanger. Es fühlt sich sogar ein bisschen wie ein Swan -Lied für das Franchise an, dank der Tiefe, wie tief es in die Vergangenheit eintaucht: ohne in Spoiler zu geraten, die M: i Filme, die Sie erneut ansehen, bevor Sie den achten Film sehen, sind die ersten und dritten Raten.

Auch wenn Sie Ihre Erinnerung an das, was zuvor gekommen ist, nicht aktualisieren, erhalten Sie viele Rückblenden, um Sie daran zu erinnern, was passiert ist. So viele Rückblenden. Wohl zu viele Rückblenden. (Der einzige Film, der überhaupt nicht wirklich auftaucht, ist John Woos 2000 -Fortsetzung. Vielleicht findet Cruise diesen Haarschnitt jetzt ein wenig peinlich.)

Dieser Aspekt trägt jedoch auch zur Frustration bei, die dieser Film erzeugt, da er trotz der massiv Steckt seine Charaktere gegenüber. Vergangene Raten haben die Bedrohung durch Armageddon eingeführt, wenn Ethan Hunt das Dohicky mit dem Dingamabob nicht treffen kann, aber hier ist es ausdrücklich, dass es in Kombination mit seiner phantasievollen AI-Nebenhandlung das Franchise in ein echtes Sci-Fi-Territorium drückt, weit über die hellen Berührungen spekulativer Geschichtenerkenntnisse hinaus. Mission: unmöglich Sci-Fi gehen ist nicht genau Eine Beschwerde, aber es ist ein Zeichen dafür, wie weit diese Filme von ihren Wurzeln gekommen sind.

Vor Mission: Unmöglich – die letzte Abrechnung Star/Produzent Tom Cruise in Cannes in Cannes erzählte Reportern, dass er nicht besprechen wollte, ob der Film der letzte sein würde. Dies trotz des Wortes „endgültig“ im Titel und all diese Dang -Rückblenden, die dazu sprechen, dass dies das Ende einer Ära ist.

Und wirklich, das zu glauben Die letzte Abrechnung wird der letzte sein Mission: unmöglich Der Film ist wie zu glauben, dass sich diejenigen, die sich wirklich von Tourneen zurückgezogen haben. Cruise möchte diese Filme so lange machen, bis er 80 Jahre alt ist, und wenn dieser so viel Geld verdient, wie es so aussieht, wird Ethan Hunt sehr wahrscheinlich zurück sein und seine Entwicklung von Spy über Super-Spy bis Superhelden bis zu diesem Zeitpunkt eine vollständige Messias-Figur fortsetzen.

Das ist keine Übertreibung: in Letzte AbrechnungDie Wörter „die Auserwählten“ werden an einem Punkt gesprochen. Es gibt absolut keine Ironie mit ihnen. Weil Tom Cruise eines Tages sterben mag, aber sein Ego stellt sicher, dass Ethan Hunt der einzige ist, der uns immer retten kann.

Mission: Unmöglich – die letzte Abrechnung ist ab dem 23. Mai in den Kinos. Schauen Sie sich den Anhänger unten an.

