Netflix hat einen neuen Trailer veröffentlicht, in dem sich der bevorstehende Dokumentarfilm über Travis Scotts tödliches Astroworld -Festival 2021 mit dem Titel „LETTEN Die Tragödie der AstroworldEs ist Teil des Streamers Zugwrack Anthologie -Serie, die erstmals Woodstock ’99 im Jahr 2022 erforschte. Sehen Sie sich den Clip unten an.

Co-Regisseur von Yemi Bamiro (Bekämpfen Sie die Macht: Wie Hip-Hop die Welt verändert hat) und Hannah Poulter (Gesucht: Die Flucht von Carlos Ghosn), Zugwrack: Die Tragödie der Astroworld bietet Filmmaterial von Festivalbesuchern, 911 Call Audio und Interviews mit Überlebenden und Familien von Opfern.

„Am 5. November 2021 trat Travis Scott auf die Bühne, um sein Set in Astroworld zu spielen: Was wäre die beste Nacht des Lebens der Festivalbesucher gewesen, die schnell zu einer Katastrophe verwandelt wurden, die 10 davon zurückgelassen hat“, heißt es in der offiziellen Protokolllinie. “Die Tragödie der Astroworld Wirkt sich in dieser Nacht einen exklusiven Blick auf die Sicht der Überlebenden, Sanitäter und Sicherheitspersonal, die im Zentrum dieser Katastrophe standen. “

Zugwrack: Die Tragödie der Astroworld Premieren am 10. Juni auf Netflix.

https://www.youtube.com/watch?v=I6H2NRQIGQS