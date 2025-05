Der frühere Marvel Mainstay Scarlett Johansson hat ihre Verwirrung über die Tatsache zum Ausdruck gebracht, dass das Jahr 2019 ist Avengers: Endgame erhielt bei den Academy Awards 2020 keine Nominierung für das beste Bild. „Wie wurde dieser Film nicht für einen Oscar nominiert?“ sagte sie in einem neuen Interview mit Eitelkeitsmesse.

Während Endspiel Johansson hatte eine Nominierung für die besten visuellen Effekte und war der Ansicht, dass der Film mehr Überlegung verdient hatte, und bemerkte, dass „es ein unmöglicher Film war, der nicht hätte funktionieren sollen, der wirklich als Film funktioniert – und es ist auch einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten.“

Trotz ihrer Zuneigung für EndspielDer Star bestätigte, dass ihr Charakter zu diesem Zeitpunkt in der MCU dauerhaft tot bleiben wird. „Ich vermisse meine Freunde und würde es wirklich gerne für immer mit ihnen zusammen sein, aber was an der Figur funktioniert, ist, dass ihre Geschichte vollständig ist. Ich möchte mich nicht damit anlegen. Auch für Fans – es ist wichtig für sie.“

Johansson wird als nächstes in Form eines Gastgebers für dieses Wochenende erscheinen Samstagabend live Saisonfinale. Hier ist eine Vorschau auf das, was zu erwarten ist.