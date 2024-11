Vor seinem Tod Anfang des Monats verfasste der verstorbene Produzent Quincy Jones eine Dankesrede für seinen Ehren-Oscar. Am Sonntagabend hielt seine Tochter, die Schauspielerin Rashida Jones, diese emotionale Rede bei den Governors Awards in Hollywood und nahm die Auszeichnung in seinem Namen entgegen.

Umgeben von drei ihrer Geschwister nahm sich Rashida Jones einen Moment Zeit, um sich daran zu erinnern, wie ihr Vater „wusste, präsent, neugierig und liebevoll zu bleiben“, bevor sie die Rede las, an der sie gemeinsam gearbeitet hatten.

„Als Teenager, der in Seattle aufwuchs, saß ich stundenlang im Theater und träumte davon, für Filme zu komponieren“, begann die Rede. „Ich war mir immer der Macht bewusst, die wir als Filmemacher besaßen – dass die Kunst, die wir schufen, die Geschichten, die wir erzählten, wenn wir Glück hatten, die Chance hatten, Menschen auf eine Weise zu bewegen, die sie sich nie hätten vorstellen können, die Gesellschaft zu verändern.“ Die Welt zu einem verständnisvolleren und umfassenderen Ort für unser aller Leben machen.“

Weiter hieß es: „Wir haben in unserer Branche einen langen Weg zurückgelegt. Als ich ein junger Filmkomponist war, sah man nicht einmal farbige Gesichter in den Studiokommissaren arbeiten. Ich bin so stolz darauf, dass mein Name und meine Beiträge in diese Entwicklung einbezogen werden können. Heute bin ich überaus dankbar, mehr als 35 Filmmusiken komponiert zu haben und dass diese Reise mir die Zusammenarbeit mit einigen der renommiertesten Filmemacher der Welt ermöglicht hat – von Sidney Lumet und Sydney Pollock bis hin zu Richard Brooks und Norm Jewison und vielen anderen natürlich mein Freund Steven Spielberg, den ich produziert habe Die Farbe Lila mit.“

Sehen Sie sich die vollständige Rede unten an.

Jones starb am 3. November im Alter von 91 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Im Laufe seines Lebens erhielt er sieben Oscar-Nominierungen, ohne einen Oscar zu gewinnen. Allerdings wurde er 1995 mit dem Jean Hersholt Humanitarian Award geehrt.