Kyle Newacheck setzte sich mit Kyle Meredith zusammen, um über die lang erwarteten Happy Gilmore 2was Adam Sandlers Hockey-Stick-Wield Evermanen fast 30 Jahre nach dem Original zurück nach dem Grün bringt. Der Workaholics Alaun und Krimi Der Regisseur hatte die nicht beneidenswerte Aufgabe, Nostalgie für eine der meist zitierten Komödien der 90er Jahre mit einem modernen Politur auszugleichen. „Es ist ein Comedy-First-Film“, erklärt NewACHECK. „Es gibt kein Genre -Overlay. Es ist eine Familie, eine lustige, herzliche Komödie.“ Hören Sie sich die obige Episode an oder wo immer Sie Ihre Podcasts erhalten.

NewAcheck nennt das Original Happy Gilmore „Ein fantastisches Gebäude“ und vergleicht die Fortsetzung, um gebeten zu werden, einen neuen Flügel auf einem legendären Haus zu errichten. „Es ist schon so viel Liebe eingebacken“, sagt er, aber er wusste, dass er einen Gewinner hatte, als er das Drehbuch las: „Man kann eine gute Geschichte nicht improvisieren – dieses Drehbuch hatte es. Ich habe etwas gefühlt – nicht nur das Lachen, sondern das Herz.“ Er spricht auch darüber, das Gleichgewicht zwischen den 90ern und jetzt zu treffen: „Wir sind reibungsloser im Filmemachen. Aber ich wollte diese Lockerheit, diese Freude nicht verlieren Anchorman Und Billy Madison. ““

Natürlich war ein Teil der Magie ein neues Blut, einschließlich einer überraschend scharfen Leistung von Bad Bunny. „Nimm einen, ich beobachte ihn und denkst: ‚Warte – ich glaube diesen Kerl. Fühle ich mich wirklich so sehr auf ein?“ „Schlechter Hase ist so gut.“ Er nennt den Cameo-Auftritt auch von Dennis Dugan-dem Direktor des Originals-einen vollständigen Moment: „Er war so cool. Ich dachte immer: ‚Du hast es getan Silverman retten zu?!‘ Ich habe einfach alles eingeweicht. “ Was seine eigenen Golffähigkeiten betrifft? “Ich habe in diesem Film von den Besten gelernt. Ich habe jetzt einen glücklichen Gilmore Putter und lasse nicht los. “

