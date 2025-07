Das Wort ist aus: Mittwoch wurde für eine dritte Staffel mit einer Spin -off -Show in Arbeit verlängert. Die Nachricht kommt an einem Mittwoch (23. Juli) angemessen genug, nur Wochen vor Staffel 2 am 6. August.

Mittwoch Der Chief Content Officer von Showrunner Alfred Gough und Netflix, Bela Bajaria Der Hollywood -Reporter. „Es ist etwas, das wir definitiv nudeln. Es gibt noch andere Charaktere, die wir uns ansehen können“, sagte Gough. Bajaria fügte hinzu: „In der Familie Addams gibt es viel zu erkunden.“

Dies ist nicht das erste Mal, dass Gough auf einen Spinoff anspielte. „Wenn Sie eine solche Welt erschaffen, ist die Absicht, dass eine dieser Charaktere die Hauptrolle in ihrer eigenen Show sein könnte“, sagte er zu TH. Im November 2022. „Sicherlich ist es so, wenn Sie Fred Armisen haben, wenn Sie Catherine Zeta-Jones haben, wenn Sie Luis Guzmán haben. Es ist sicherlich etwas, über das wir besprochen haben, und möchten diese Welt sehr am Mittwoch übertreffen.“

Verwandte Video

Staffel 2 von Mittwoch wird in zwei Teilen kommen; Nach dem Debüt am 6. August wird die zweite Saisonhälfte am 3. September eintreffen. Die Show wird nach einem Zeitsprung mit ein paar neuen Ergänzungen zurückkehren. In der neuen Saison kehrt am Mittwoch in Nevermore als Held der Schule zurück, dessen neue Mission den Tod von Charakter Enid (gespielt von Emma Myers) vereitelt, den sie in Visionen sieht. Sehen Sie sich den Trailer der zweiten Staffel unten an.

Staffel 2 von Mittwoch Außerdem spielt Hunter Doohan, Joy Sunday, Georgie Farmer und Moosa Mostafa. Staffel 1 Staffel Jamie McShane wird als Gaststar zurückkehren. Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Isaac Ordonez und Luyanda Unati Lewis-nyawo wurden alle zu Serienpullokalen befördert. Zu den neuen Stammgästen der Show gehören Steve Buscemi, Billie Piper, Evie Templeton, Owen Painter und Noah Taylor. Fans können Gaststar -Auftritte von Lady Gaga, Thandie Newton, Heather Matarazzo, Christopher Lloyd, Haley Joel Osment, Joanna Lumley, Frances O’Connor und Joonas Suotamo erwarten.

https://www.youtube.com/watch?v=uqx8jkiidti