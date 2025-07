Ike Barinholtz wurde als Elon Musk in Luca Guadagninos bevorstehendem OpenAI -Film besetzt. Künstlichberichtet Matthew Belloni von Puck News.

Barinholtz, kürzlich kürzlich bekannt für seine Rolle als Sal Saperstein in Das Studioschließt sich an Anora Breakout Yura Borisov, Andrew Garfield und Monica Barbaro im Amazon MGM Studios -Film, der von Simon Rich geschrieben wurde.

Musk war ein früher Investor in Openai, bevor er seine konkurrierende Firma Xai startete. Wie Belloni zuvor berichtete, ist er ein kleiner Charakter im Film, der hauptsächlich als „Comic -Erleichterung“ in einigen Szenen dient, in denen er „mehr mit seiner (fehlerhaften) fahrerlosen Tesla besorgt ist als die Aussicht auf unkontrollierte KI -Zerstörung der Welt.“

Verwandte Video

Vergleiche zeichnen zu Das soziale NetzwerkAnwesend Künstlich wird in der turbulenten Fünf-Tage-Zeit im Jahr 2023 eingestellt, als Sam Altman entlassen wurde, und dann als CEO des Unternehmens hinter Chatgpt wiederhergestellt. Laut Belloni dreht sich die Geschichte des Films um den Mitbegründer von OpenAI, Ilya Sutskever (Borisov), und seinen Verrat durch Altman und Silicon Valley.

„Das Drehbuch entspricht so ziemlich dem, was Sie vielleicht mit der OpenAI-Ursprungsgeschichte erwarten könnten: eine einfache Anklage gegen die rücksichtslose Kultur hinter der Kommerzialisierung künstlicher Intelligenz sowie einen Drive-by-Hit über Altman, der als Lügner und Master-Schemator dargestellt wird“, schrieb Belloni in einem zuvor veröffentlichten Bericht in diesem Monat veröffentlicht.

Other key figures in the film include OpenAI’s former CTO Mira Murati (played by Barbaro) as well as Dario Amodei, the company’s former VP of research who left to become CEO of rival Anthropic, current OpenAI president Greg Brockman, Microsoft CEO and key OpenAI backer Satya Nadella, former Twitch CEO Emmett Shear, and former OpenAI board members Adam D’Angelo, Tasha McCauley, und Helen Toner.

Künstlich ist für eine Veröffentlichung von 2026 geplant.