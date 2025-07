In den letzten Wochen hat Paramount eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, von denen Kritiker sagen, dass die Trump -Verwaltung die Genehmigung für ihre Fusion mit dem Fallschirmsprung sichere. Anfang dieses Monats erklärte sich das Unternehmen bereit, Donald Trump 16 Millionen US -Dollar zu zahlen, um eine (unbegründete) Klage über die Bearbeitung von a zu begleichen 60 Minuten Interview. Dies folgte letzte Woche mit der Stornierung der Späte Show mit Stephen Colbert. Und heute früher tauchten Berichte auf, dass Skydance den FCC -Vorsitzenden von Trump versichert hatte, dass es DEI -Initiativen im Unternehmen beseitigen würde. Wirklich, es fühlt sich an, als würde das einzige nicht-trumpfte Unternehmen, das in diesem Monat von Paramount geführt wurde South Park Die Schöpfer Trey Parker und Matt Stone haben einen neuen Deal von 1,5 Milliarden US -Dollar, um globale Streaming -Rechte auf Paramount+sowie das Engagement von neuen Folgen von fünf Jahren zu bringen.

Lassen Sie es Parker und Stone dann überlassen, 30 Minuten Fernsehen zu liefern, dass ohne Zweifel in Panikschweiß Skydance/Paramount über die Möglichkeit hat, dass ihr Deal gerade entgleist wurde. Die Premiere der 27. Staffel von South Parkdie am Mittwochabend in der Comedy Central von Paramount ausgestrahlt wurde, war ein volles Spießen von Donald Trump, seine endlose Anwendung von Klagen, um seine Kritiker zu schikanieren, die Über-Beschreibung des rechten Flügels mit überkorrigierender Abbrechen der Kultur und politischer Korrektheit, und die Kapitulation der Kapitulation von Unternehmen, die sich mit dem Comedy-Zentral-Own-Own-Own-Stunde befinden. vor).

Am wenigsten für Trump war die Entscheidung von Parker und Stone, ihn als Kanadier zu porträtieren-komplett mit der klassischen Flapping-Kopf-Animation-, aber mit seinem tatsächlichen Gesicht als mit einem Stellvertretung (wie Mr. Garrison in früheren Saisons gedient hatte). Darüber hinaus zeigen mehrere Szenen Trump mit einem Mikropenis, der mit Satan im Bett kuschelt. Die Episode gipfelt mit einem PSA (ein Hinweis auf Berichte, dass Paramount der Trump -Administration PSAs als Teil ihrer liefern würde 60 Minuten Siedlungsvereinbarung) mit einem mit AI-generierten Trump, der in einer Wüste nackt ist, wieder mit einem Mikropenis. Parker und Stone haben auch eine Website gestartet, auf der der PSA online unter hetrumpedus.com angesehen werden kann.

Hoffentlich haben Parker und Stone das Geld vorne.

