Der Pitch: Es ist nicht so, dass der junge Anwalt Thomas (Nicholas Hoult) will Sie machen sich auf den Weg ins abgelegene Siebenbürgen, um die Unterschrift des mysteriösen Grafen Orlok (Bill Skarsgård) für einen Landvertrag zu erhalten. Aber im Jahr 1838 sieht der berufliche Aufstieg so aus, und in der Hoffnung, dass er seine neue Braut Ellen (Lily-Rose Depp) besser versorgen kann, macht er sich zu Pferd auf den Weg, unbeirrt von den Warnungen der örtlichen Roma nosferatu.

Auf Graf Orloks Schloss entdeckt Thomas bewusstseinsverändernde Schrecken, während Ellen zu Hause von Visionen des bösartigen Geistes verzehrt wird, der sie seit Jahren heimsucht. Wird Thomas es zurück zu seiner Geliebten schaffen – und kann seine Geliebte vor dem Einfluss des Grafen Orlok gerettet werden?

102 Jahre Vampire auf der Leinwand: Robert Eggers‘ Nosferatu basiert offiziell auf FW Murnaus Verfilmung des klassischen Romans von Bram Stoker aus dem Jahr 1922 Dracula (Die Namen der Charaktere sind direkt aus Murnaus Drehbuch übernommen). Und es ist eine Untertreibung, wenn man bedenkt, dass die klassische Geschichte von Dracula, wie auch immer man ihn nennen mag, schon einmal auf der Leinwand erzählt wurde: Suchen Sie in der IMDB nach Titeln, die „Dracula“ enthalten, und es gibt 2.609 Ergebnisse, während „Nosferatu“ 250 ergibt Projekte.

Selbst wenn man diese Zahlen außer Acht lässt, lässt sich nicht leugnen, dass es sich um eine Erzählung handelt, die bis heute tief in unserer Kultur verankert ist – was Eggers‘ Wahl des Leidenschaftsprojekts zu einem sehr riskanten Projekt macht, da es mit dem Druck einhergeht, mit dieser Erzählung etwas Einzigartiges und Interessantes zu sagen . Eggers ist nie weniger als ein voll engagierter Filmemacher, der seine Mitarbeiter eindeutig dazu inspiriert, ihr Bestes zu geben. Leider weist sein neuer Film zwar auf jeder Ebene wunderschöne Produktionselemente auf und die Besetzung zeigt, dass sie sich voll und ganz ihren Rollen verschrieben hat, aber leider zu viel davon Nosferatu am Ende fühlt es sich wie Routine an.

Zu diesem Zeitpunkt wurde Stokers ursprüngliche Geschichte so gründlich erforscht, dass vollständige Spielfilme nur über eine Nebenhandlung gedreht wurden (Spoiler-Alarm für 2023). Die letzte Reise der Demeter). Es gibt ein paar kleinere Wendungen im Stoff – zumindest war „Graf Orlok“ von Max Schreck nicht so toll wie der von Bill Skarsgård –, aber es gibt Bereiche, in denen ein moderner Touch sehr sinnvoll wäre, wie zum Beispiel die patriarchalische Behandlung der Frau Charaktere oder die Auswirkungen der Pestschrecken auf eine kleine Gemeinschaft bleiben unerforscht. Und alle wichtigen Handlungsstränge sind die bekannten und führen zu einer Erzählung, die nahezu keine Spannung aufweist.

Blut ist Leben! Doch selbst in seinen grotesksten Momenten Nosferatu ist schön anzusehen. Die größtenteils in Prag gedrehte historische Kulisse und die Details unterstreichen die Beherrschung der Farbpaletten durch den Kameramann Jarin Blaschke und erzeugen durchgehend einen weitgehend gedämpften Ton, der fast in Schwarzweiß übergeht und zum Leben erweckt wird, wenn Feuer ins Bild eindringt. (Es ist eines der besten Feuerschüsse, die Sie jemals auf der Leinwand gesehen haben, und das sind gute Nachrichten, denn davon gibt es auf jeden Fall eine Menge.)

Das Wichtigste, was durch diese Adaption verstärkt wird, ist eine gesteigerte Sinnlichkeit, vor allem zwischen Ellen und Graf Orlok, deren psychische Bindung letztendlich der primäre Erzähltreiber ist. Eine moderne Interpretation wie diese wäre eine natürliche Gelegenheit, der Figur Ellen eine kleine zusätzliche Entwicklung zu verleihen, aber leider existiert sie größtenteils als Objekt der Begierde mit durchweg begrenzter Handlungsfähigkeit. Depp gibt einen bemerkenswerten Eindruck körperlich Leistung, die Ellens Qual mit nichts anderem als einer in die Seite gestemmten Anordnung der Gliedmaßen eine übernatürliche Note verleiht. Aber wenn sie tatsächlich eine echte Handlungsfähigkeit in den Griff bekommt, dient sie einem brutalen Höhepunkt.

Nicholas Hoult macht eine Pause von seinem stetigen Strom monströser Charaktere (darunter ein Kriegsjunge, ein Biest, ein buchstäblicher Zombie und buchstäblich Renfield im Film). Renfield) und beweist gekonnt seine Fähigkeit, einen gewöhnlichen, verängstigten Mann zu spielen. Unterdessen durchläuft Skarsgård eine bemerkenswerte Verwandlung in das titelgebende Monster – während er ästhetisch weitgehend von Prothesen bestimmt ist, deuten seine körperlichen Bewegungen tatsächlich auf ein Wesen hin, das über das Verständnis des Menschen hinausgeht, mit einer Stimme, die sich als eindringlich erweist.

Aaron Taylor-Johnson und Emma Corrin bekommen angemessene Nebenrollen als Freunde von Ellen und Thomas, obwohl ihr Einfluss auf die Handlung minimal ist. Willem Dafoe (jeder (aus dem offensichtlichen Grund, weil er großartig ist, der Lieblingsfilm des Regisseurs) erweist sich als unvergesslich, da der Professor hinzugezogen wurde, um sich um Ellens zunehmend gewalttätige nächtliche Schrecken zu kümmern.

Das Urteil: Ein wichtiger Hinweis zum Thema Tiergewalt, der ein wenig verderben könnte: Während des gesamten Films sind mehrere Katzen auf der Leinwand zu sehen, und ihnen passiert nichts Schlimmes. Für andere Tierarten kann man nichts Ähnliches versprechen, aber zumindest den Katzen geht es allen gut.

Darüber hinaus, Nosferatu hält genau das, was es verspricht – eine neue Version einer klassischen Geschichte, erzählt von einem unserer technisch versiertesten Filmemacher. Und dies ist sicherlich eine explizitere sexy Version davon Nosferatu als der deutsche Originalfilm vor 102 Jahren lieferte. Ansonsten folgt es jedoch seinem Ausgangsmaterial sowie den von anderen Adaptionen vorgegebenen Wegen so getreu, dass seine originellsten Elemente vom Vertrauten übertönt wirken. Es ist vielleicht die beste Dracula-Adaption seit langem. Aber es fühlt sich nie wichtig an.

Wo zu sehen: Nosferatu kommt am Weihnachtstag in die Kinos.

